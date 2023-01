En la última semana dos destacados columnistas de este periódico se refirieron a la importancia entre nosotros del Teatro Santander: Juan Pablo Remolina habló de la cultura como factor de inclusión; y Alberto Montoya Puyana destacó la majestuosidad del teatro y clamó por su sostenibilidad.

Totalmente de acuerdo con ellos. Sin embargo, a pesar de la excelente temporada que se vivió en el teatro el año pasado, las cosas no pintan bien en los actuales momentos. El teatro está sin director en propiedad desde octubre, no se han podido conformar los equipos de trabajo para esta anualidad y tampoco hay programación. El mes de enero ya se perdió y seguramente el de febrero, también.

Pero hay algo grave: aunque la inversión de la Alcaldía de Bucaramanga en el 2022 fue de $4.000 millones, ¡muy bien!, para este año tan solo se está anunciando una inversión de $1.000 millones. No tiene ninguna lógica que después de todos los éxitos del año pasado y la excelente programación ofrecida, la inversión del municipio se disminuya de esa forma sin mayores explicaciones. Si de verdad solo se va a aportar esa cantidad, claramente no tendremos programación de primer nivel en el presente año.

Según se sabe, a hoy la Alcaldía no ha apropiado los recursos completos con destino al Instituto Municipal de Cultura, razón por la cual el instituto no ha firmado el convenio de asociación con la Fundación Teatro Santander. O sea que nadie está trabajando actualmente para el teatro, no se han firmado los consabidos contratos de prestación de servicios, no se han podido conformar los equipos especializados de trabajo, en fin. Y si a eso le añadimos que tampoco hay director, la situación indudablemente que no es la mejor para empezar esta temporada.

Al paso que vamos y con tan escaso presupuesto, seguramente habrá programación solo a partir de marzo, desperdiciando tiempo valioso y subutilizando unas instalaciones bellísimas y bien adecuadas. ¡Increíble pero cierto!

Por favor, señores, fomentemos desde la administración municipal proyectos culturales a largo plazo. En eso también radica la sostenibilidad del Teatro Santander, a partir de la conjunción de esfuerzos públicos y privados.

APARTE: unas acometidas del Acueducto dejaron unos baches horribles sobre la calle 42 entre carreras 27 y 29, y hay otros adefesios ¡Urge su arreglo!