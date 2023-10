¡Faltan tres meses de gobernanza!

Aunque todos los reflectores de la opinión y la ciudadanía están enfocados en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, todavía al gobierno de la ciudad le faltan tres meses para la terminación del mandato.

Por aquello del debate electoral, la gobernanza del municipio no puede detenerse ni relajarse, y por eso causa honda preocupación la demora en muchas de las obras públicas que actualmente se adelantan en la ciudad. Las obras de remodelación de varios parques están retrasadas, al punto tal que la mayoría de ellas ya fueron ampliadas en sus plazos. La del parque del barrio “San Francisco”, por ejemplo, que tenía que entregarse en junio ya se postergó hasta noviembre, y no parece avanzar con suficiencia.

Y así también las obras del parque “García Rovira”, que a la par cuenta con la remodelación de la plaza cívica “Luis Carlos Galán”. A pesar de su millonaria inversión, algo más de $13.000 millones, esas obras están bien atrasadas.

Parece flotar en el ambiente la sensación de que el mandato del ingeniero Juan Carlos Cárdenas ya se acabó y que solo falta esperar la elección del nuevo alcalde. Parece que muchas dependencias están totalmente relajadas, apenas esperando la finalización del cuatrienio, como si acaso la ciudad estuviera automáticamente paralizada por el hecho mismo de las elecciones.

La gobernanza sigue, los cuatro años de Cárdenas aún no han terminado, y por eso es absolutamente necesario que desde la administración se ocupen de los temas citadinos con suma diligencia, sobre todo en materia de obras de remodelación de espacios públicos, en donde se invirtieron muchos recursos pero no se nota la transformación de esos espacios. Esas obras no pueden quedar inconclusas, ni los contratistas pueden incumplirle a la ciudad. ¡Gravísimo!

Lo mismo sucede con las obras de renovación del denominado “Paseo España”, tan necesarias para la recuperación del sector. Están demoradísimas, no avanzan, a veces ni se ven los trabajadores, y cada vez que llueve las calles se convierten en un lodazal.

Y cuidado, porque además están volviendo los limpiavidrios, otra vez se les ve por las noches en algunos semáforos, y no hay control ni intervención alguna por parte de las autoridades.

El mandato del actual alcalde va hasta el 31 de diciembre y la ciudad no se detiene. ¡Hay que gobernar hasta el final!