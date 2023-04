Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021-2022 del DANE, la principal razón por la cual los ciudadanos no denuncian los delitos cometidos en su contra es que “las autoridades no hacen nada”, revelándose a su vez una absoluta desconfianza en el servicio de administración de justicia.

La encuesta, recién conocida y publicada en marzo de este año, indagó las razones para no denunciar los delitos más frecuentes, como el hurto a residencias, hurto a personas, hurto de vehículos y bicicletas, lesiones, extorsión e incidentes de seguridad digital. Frente a todos esos delitos, la razón principal de la no denuncia fue la misma: “las autoridades no hacen nada”.

Además de esa causa, se expresaron otras como “no conocer el proceso de denuncia”, “amenazas, miedo o represalias”, “la demora en los trámites” o “la falta de pruebas”. En realidad, las cifras son alarmantes, pues en algunos casos más del 50% de los afectados decidieron no denunciar esos delitos.

Lo peor de todo esto es que si se mira la realidad judicial e incluso las propias estadísticas de la Fiscalía General, los ciudadanos parecen tener la razón. Es evidente que en la investigación de muchos delitos los resultados judiciales son precarios, la demora es una constante, los trámites son engorrosos y campea la impunidad.

Y la experiencia también lo demuestra, porque hoy por hoy una imputación penal y la verdadera judicialización de los autores de un delito, en el mejor de los casos, se logra en un largo tiempo, uno, dos y hasta tres años o más, y otras indagaciones duermen en los anaqueles de la Fiscalía hasta que se produzca la prescripción de la acción penal. Resulta inaudito que se superen los términos máximos establecidos legalmente para adelantar una indagación y los involucrados y las víctimas no obtengan una respuesta de la justicia. Y los juicios tampoco escapan a esa realidad, demorados, complicados y extendidos en el tiempo sin sentencia definitiva.

Muchas de esas situaciones generan desaliento y desconfianza en la ciudadanía frente a su aparato judicial, desestimulan a los afectados con el delito para denunciar y abren la puerta a una impunidad inocultable. El sistema de justicia colapsó y ante su inoperancia se envía ese penoso mensaje de ineficiencia: para qué denunciar si “las autoridades no hacen nada”.

¡Y ni hablar de la percepción de inseguridad!