Sorprendió el Fiscal General la semana pasada anunciando que pedirá a sus fiscales utilizar menos la detención preventiva como medida de aseguramiento dentro de la investigación penal, consciente seguramente del fracaso de la Fiscalía en ese aspecto y debido a las múltiples demandas contra la nación por la privación injusta de la libertad de muchos ciudadanos.

Y adujo el titular del ente acusador, además, que esa figura de la detención debe aplicarse solamente para casos graves, de manera excepcional, diferente a como se ha venido haciendo hasta ahora.

La comunidad jurídica recibió bien el anuncio, pero lo más importante es que se haga realidad en la práctica, sin carácter selectivo ni oportunista, pues de nada vale que el Fiscal diga una cosa y sus delegados hagan otra. Se sabe de muchos casos que tienen connotaciones similares pero donde no se mide con el mismo rasero a los sindicados. ¿Conveniencia?

Así mismo, ante los gritos de cárcel que con frecuencia reclama la galería, ojalá que los fiscales no terminen siendo investigados cuando no pidan la detención. Porque no se nos puede olvidar, entre otras cosas, que la víctima también está facultada para pedir esa medida, cuestión que riñe abiertamente con la sana propuesta del Fiscal.

Propuesta sana pero nada novedosa, en verdad, pues el uso racional de la prisión preventiva se viene pregonando en Colombia desde hace varios años. Basta mencionar las leyes 1760 de 2015 y 1786 de 2016, las cuales establecieron la duración máxima de la detención y promovieron la aplicación de las medidas de aseguramiento no privativas, permitiendo que el procesado se defienda en libertad.

Tal vez por eso dijo el Fiscal General que va a expedir una circular con instrucciones en tal sentido, y eso no está mal. Lo que pasa es que esa circular ya existe, está contenida en las leyes mencionadas, solo que tuvieron que pasar cinco años para que alguien con autoridad obligara a su aplicación. Penoso, ¿verdad?

Y que quede claro que menos detención preventiva no implica impunidad. Implica, por el contrario, respeto por la presunción de inocencia, pues nada más injusto que una persona esté detenida sin haber sido vencida en juicio, y peor aún, que al final se declare su absolución. ¡Todavía más penoso!