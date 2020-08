Ya se sabe que las obras del Hospital Regional de San Gil están suspendidas desde el pasado mes de noviembre por orden del Ministerio de Salud. Han transcurrido ocho meses y todo sigue quieto, y no propiamente por la parálisis generalizada que han producido la epidemia y el confinamiento.

Al parecer, causas externas rodean este embrollo, pues desde noviembre para acá se han realizado muchas reuniones y mesas técnicas por parte de todos los interesados en el proyecto, y sin embargo, nada. Se hicieron los ajustes a los diseños y al presupuesto, y nada. Y en tres ocasiones se han presentado documentos pidiéndole al ministerio la viabilidad del proyecto, y tampoco nada.

En sus últimas respuestas el ministerio acepta los ajustes a los diseños estructurales, hidrosanitarios y de suelos, pero reparó en los diseños eléctricos y entonces mantuvo la suspensión de las obras. Y luego, ya en mayo de este año, vuelve y niega la viabilidad del proyecto, argumentando que no se puede viabilizar por partes sino todo en general. En fin, que ni por un lado ni por el otro se ha podido convencer al ministerio sobre la imperiosa necesidad de reiniciar los trabajos, o de pronto el ministerio caprichosamente no ha querido convencerse de ello. ¡Vaya uno a saber!

La equivocación de todo esto radica en los diseños iniciales, de eso no hay duda, a pesar que esos diseños fueron aprobados en su momento por el propio Minsalud y por la anterior Gobernación. Pero ahora que esos diseños están ajustados, tampoco la cosa funciona por allá en Bogotá, existiendo siempre un “pero” burocrático o de tramitología que no deja desenredar el asunto. Y mientras tanto, que la comunidad espere, pues es obvio que las obras no se van a entregar en octubre de este año como está pactado en el contrato.

¿Se fijan lo que cuesta una mala planeación? Además el hospital ya no va a valer $23.000 millones sino algo así como 40.000. Y aunque por estos lados hay voluntad política para conseguir esos recursos, con la Gobernación o a punta de gestión parlamentaria, si en el Ministerio de Salud no aprueban el nuevo proyecto, esta importantísima obra para Santander puede convertirse en un fracaso. ¡Y eso es inadmisible!