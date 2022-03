¿Preguntas electorales?

Me preguntó un amigo que vive en Bucaramanga, que si para votar al Senado necesariamente tenía que escoger entre candidatos de Santander. La respuesta es que no, pues para el Senado se puede votar por cualquier candidato del país, ya que se trata de una circunscripción nacional. Es decir, que estando en Bucaramanga usted puede votar por Humberto de la Calle, por ejemplo, aunque si quiere votar por santandereanos como Jame Durán o Emiro Arias, también lo puede hacer; o por valiosas santandereanas como Alexandra Gómez Valek o Gloria Flórez Schneider, igualmente.

Otro amigo que es seguidor de la activista Cathy Juvinao, me preguntó que si acá en Bucaramanga podía votar por ella a la Cámara de Representantes. Pues no, ya que ella es candidata a la Cámara por Bogotá y esa circunscripción es regional. Si usted quiere votar a la Cámara de Representantes desde esta ciudad, solo lo puede hacer por candidatos inscritos para Santander.

Un colega dice que va a votar por Sergio Fajardo en la consulta de la Coalición Centro Esperanza, porque el hombre no es corrupto y merece una segunda oportunidad. Pero dice que también va a votar por Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico, dizque para restarle votos a Petro. No señor, error, solo se puede votar por una de las tres consultas, y además ese tarjetón no se ofrece, hay que pedirlo. ¡Cuidado ahí!

Y un último amigo me preguntó que si al fin se podía votar por Jorge Figueroa como el candidato de Rodolfo a la Cámara. Claro que no, pues aunque en principio se rumoró que Figueroa encabezaría la lista por el movimiento de la “Liga”, al final ese fue otro desengaño de los muchos que le ha causado Rodolfo Hernández a su abnegado exsecretario. Primero lo ilusionó con la Alcaldía de Bucaramanga, y nada, Rodolfo prefirió a Cárdenas. Y luego lo ilusionó con encabezar la lista a la Cámara, y tampoco, porque Rodolfo prefirió vender las curules. Incluso le pidió plata por el primer renglón, pero como Figueroa no se la dio, lo dejó tirado.

Entonces por Figueroa no se puede votar porque no es candidato, ni tampoco hoy se puede votar por Rodolfo, porque la primera vuelta de las elecciones presidenciales es en el mes de mayo.

¡Pregunte, infórmese y vote bien!