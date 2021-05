¿Saben qué ha pasado? Nada, así de sencillo, nada. El Área Metropolitana de Bucaramanga está habilitado como gestor catastral desde finales del año 2019, y sin embargo, es poco o nada lo que se ha avanzado en ese tema, a pesar de que a todos se les llena la boca hablando del famoso “catastro multipropósito”.

En el Área no existe una oficina de catastro como tal, tampoco una unidad administrativa, menos una subdirección. Apenas las funciones del catastro están asignadas a la subdirección de planeación, pero sin recursos, pues los alcaldes de Girón, Floridablanca y Piedecuesta no han girado la plata que se necesita para su verdadero funcionamiento. Y así es muy difícil, porque no se cuenta con personal idóneo, no hay apoyo técnico ni jurídico, no hay plataforma tecnológica, en fin.

Cabalmente en el tema de la plataforma tecnológica hay algo que debe examinarse con rigor: esa tarea la venía prestando por contrato la empresa “One System” de Medellín, sin resultados a la vista, tanto así que no hay catastro. Pero con todo y eso, la Alcaldía está empeñada en seguir contratando con ese operador, así en el área no estén satisfechos con su trabajo. Aseguran que quieren volver a contratar la plataforma con esa empresa, como si le estuvieran premiando su ineficiencia.

¿Quién está detrás de ese contrato? La Alcaldía nos debe una respuesta seria y convincente, porque no es posible contratar otra vez a los mismos que fracasaron antes. ¡Absurdo!

En realidad, las cosas en el Área Metropolitana de Bucaramanga no están marchando bien, y no por culpa de su director Álvaro Pinto, un hombre decente y con buenas intenciones. Allá las cosas, según cuentan, están paralizadas por la presencia misma de la secretaria general Martha Yaneth Lancheros, una funcionaria problemática que no tiene conexión con el grupo laboral, que no sabe de temas catastrales y que se resiste a los cambios en la entidad. Pero como dicen que está respaldada por Claudia Orellana, la subalcaldesa del quinto piso, con eso le basta y le sobra para sentirse intocable. ¡Patético!

Ojo, alcalde Cárdenas. Cuídese de quienes le rodean, pero sobre todo, ejecute, avance, porque por lo menos hasta ahora el catastro no se ha implementado en la ciudad. ¡Ojo con eso!