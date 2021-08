En la última encuesta de la controvertida firma Invamer sobre los aspirantes a la Presidencia de la República, sorprendió la presencia en el tercer lugar del candidato Rodolfo Hernández, después de Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Con un 11% de intención de voto, Rodolfo se les metió en la pelea a los grandes de la política nacional.

Antes no había figurado en las encuestas y por eso no hubo comparativo frente a él, pero en el último reporte apareció arriba de candidatos de la talla de Juan Manuel Galán, Germán Vargas Lleras y Federico Gutiérrez. Curiosamente en esa encuesta no se registra intención de voto por ninguna mujer.

A juzgar por las noticias y publicaciones en redes, Rodolfo ya se mueve por varias regiones del país, por allá va con su “Liga de Gobernantes Anticorrupción” manejando ese tema, el de la lucha contra la corrupción, tildando a cuanto político se le atraviese de “corrupto”, “ladrón”, “pícaro” y demás, un discurso que le gusta al pueblo y al común de la ciudadanía, haciendo parecer que por fin ha llegado la persona que va a lograr desterrar de este país el mal endémico de la corrupción.

Rodolfo es experto en eso, su agresividad verbal contra la politiquería le genera adeptos, dice muchas verdades pero a la vez engaña, es directo, frentero, aunque también difamador y calumniador. Hace poco, incluso, la justicia le ordenó retractarse de una difamación en contra de la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Una calumnia más dentro de las muchas por las que ha tenido que retractarse. Al final al hombre poco le importa eso, se retracta y punto, muerto de la risa.

Por el camino de sus vilipendios y desprecios han caído sus enemigos, sus amigos y otros tantos, incluso sus grandes asesores en la Alcaldía como Manolo Azuero y Rodrigo Fernández. Nada ni nadie detiene su lengua viperina y eso, curiosamente eso, es lo que le genera aplausos y réditos políticos. Pelea con todo el mundo, desafía, pero con todo y eso, gana seguidores. También manosea a la gente, y si no que lo diga Jorge Figueroa y su frustrada aspiración al congreso.

Pero así es Rodolfo Hernández. Un fenómeno político con un discurso de comedia que le gusta al pueblo. ¡Se montó en las encuestas!