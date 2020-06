Esa frase, así como la leen de corrido, sin ninguna coma ni nada, aparece en los asientos de los buses de Metrolínea dentro de un mensaje que tiene como finalidad indicar que ese asiento está fuera de servicio. Porque después de ese impresentable “si un desconocido fallece ese dolor”, vienen dos puntos, y a renglón seguido la expresión “NO SE SIENTE”.

Se supone, entonces, que lo que quisieron decir es que “si un desconocido fallece, ese dolor NO SE SIENTE”, y todo para indicar que en el asiento donde aparece ese letrero la gente no debe sentarse. ¡Qué embrollo!

Todos hemos vistos avisos insulsos, advertencias absurdas, promociones con errores de ortografía, pero este letrero que pusieron en los asientos de los articulados de Metrolínea está fuera de concurso, es el peor de todos, y no solo por lo mal redactado, sino porque es penoso, perverso, y además porque obedece a una estrategia de comunicación muy mal concebida.

Nadie se explica qué tiene que ver la muerte de un desconocido con una silla que no está disponible en un bus para conservar aquello del distanciamiento social. Y nadie entiende qué mensaje quisieron transmitir con el dolor que produce el fallecimiento de un desconocido. De por sí, en términos normales, muchas muertes de personas desconocidas generan dolor. En fin, que nadie entendió ese absurdo letrero que pusieron en los asientos de los buses, apenas para dar entender que en esa butaca no hay que sentarse.

¿Quién fue el creador de ese crimen idiomático? ¿Quiénes son los encargados de las estrategias de comunicación en Metrolínea? ¿Quién redactó el mensaje y quién dio el visto bueno para exhibirlo en los buses? Se nota el desprecio por lo estatal, la política del “ensayo y error” que impera en esta administración, y la falta de compromiso de muchos funcionarios y contratistas en el ejercicio de lo público.

Hubiera bastado un simple aviso de “silla no disponible”, para que todos entendiéramos que ese asiento no debe ocuparse. En el Metro de Medellín, por ejemplo, se lee este mensaje: “Mantén este espacio libre para tu seguridad”. Pero no, aquí no. Los asesores de comunicación de Metrolínea se esforzaron al máximo para demostrarnos su ignorancia y su falta de creatividad. ¡Definitivamente Metrolínea no evoluciona.