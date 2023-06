¿Un “contratadero” en Cultura?

Toda clase de sospechas ha generado un contrato celebrado en el mes de abril de este año entre el Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga y el Centro de Ferias, Exposiciones y Convenciones, Cenfer S.A., por un valor superior a la suma de $.3.200 millones.

Por la naturaleza de las dos entidades se firmó un contrato interadministrativo, permitiendo entonces que se celebrara bajo la modalidad de contratación directa. Y ese contrato se suscribió para que el contratista Cenfer S.A., le brindara apoyo logístico al Instituto de Cultura en la “organización, montaje y ejecución de diferentes actividades artísticas, culturales y gastronómicas a realizarse en el municipio de Bucaramanga”. Dentro de esas actividades están los ya característicos festivales de la gallina, la fritanga, el vegetariano y el guarapo, entre otros.

Lo grave de este caso es que el contratista Cenfer S.A., es una entidad casi muerta, que hoy solo existe en papeles y que exhibe apenas un letrero, pero que no tiene empleados ni trabajadores, ni nada, y que por supuesto no cuenta con la logística necesaria para apoyar al municipio en esas actividades culturales y gastronómicas.

Y entonces, ¿cómo hace Cenfer para cumplir con ese contrato? Fácil. Subcontrata con otra empresa la prestación de esos servicios logísticos. En el fondo el contratista no es Cenfer S.A., sino la otra empresa, pero la naturaleza jurídica de Cenfer sí le sirve a la administración para poder celebrar un contrato interadministrativo y permitir la contratación directa.

Dentro de los vericuetos de la contratación estatal, a eso es a lo que llaman vulgarmente un “contratadero”. Y con eso están eludiendo los procesos de selección previstos en la ley, facilitando la contratación “a dedo”, aun sabiendo que el contratista va a subcontratar porque ni siquiera cuenta con empleados o personal idóneo para cumplir con el objeto del contrato. ¡Una farsa!

No resulta sano, ni coherente ni legal, que en el Instituto Municipal de Cultura se realicen esta clase de contratos. Podrá ser una jugada habilidosa para sacarle el quite a las exigencias de la ley, pero eso no responde a la observancia de la legalidad que debe prevalecer en la celebración de los contratos estatales y de la que tanto se ufanan en la Alcaldía.

Está bien que se fomenten actividades culturales y gastronómicas, claro que sí, pero empiecen por contratarlas bien. ¡Sin trampas!