Las calles, los espacios públicos, fueron tomados por miles de ciudadanos que salieron a marchar para demostrar este 28 de abril, el cansancio, descontento e indignación con el gobierno de Duque. Un presidente que no conoce el país, que no siente el hambre, la pobreza y la desigualdad que viven millones de personas y que demuestra una profunda desconexión con la población colombiana.

Su gobierno, un gobierno nefasto. El despilfarro de los recursos públicos con la creación de cientos de puestos inútiles, compra de aviones, camionetas y munición para alimentar la guerra, mientras miles de familias sufren hambre anta la falta de una renta básica. El mal manejo de la pandemia y de las vacunas, y de los recursos destinados a disminuir el impacto social y económico de la pandemia, dejan un olor a podrido.

Los asesinatos y masacres continúan, sin que sea capaz de implementar una política de paz para los territorios hoy tomados por el narcotráfico y las bandas al servicio del negocio. La paz, no es prioridad para Duque. No ha querido instrumentar un proceso de paz, porque le tienen miedo a la verdad. La verdad, que va a permitir que las víctimas del conflicto superen la agonía que los ha acompañado por siempre. Verdad que los hará libres y podrán continuar con sus vidas. La reconciliación es el camino hacia una paz duradera.

Y para cerrar el espectáculo del circo que hoy maneja los destinos de éste país, se propone una reforma tributaria que solo afecto a la clase media y a los pobres. A los superricos y a los super superricos les da una serie de gabelas que permiten aumentar desaforadamente sus riquezas, ahondando la desigualdad. Las multinacionales igualmente gozan de una serie de exenciones. Ellos no pagan lo que deberían tributar, que en cualquier país del primer mundo, son los que más pagan impuestos. Si le preguntamos a Duque, el por qué, salieron a la calle millones de colombianos a protestar, no dudará en responder: de qué me hablas viejo?

