El país por un lado y sus gobernantes por otro

Vamos a referirnos a varios aspectos que están sucediendo en medio de la pandemia.

1.- En la vereda Quebradona de Jericó, Antioquia, se encontró un depósito de cobre, oro y otros minerales, los cuales pretenden extraer mediante minería subterránea, hasta llevarlos a Buenaventura, para ser exportados por cuenta de la compañía Anglo Gold Ashanti. De nada ha valido, que la ciudadanía, de Jericó y sectores vecinos hayan demostrado hasta la saciedad la inconveniencia de cambiar una región con vocación agro ecológica por una minería que destrozará los afluentes de agua, obligando a sus habitantes, ”dueños del territorio” a volverse una parte de la ya larga lista de migrantes internos en nuestro país. La compañía citada, en un alarde de prepotencia hace un video, de su proyecto como si ya estuviese aprobado. Nada más lejos de la verdad y del sentir de los Jericoanos.

2.- en California, Santander una compañía de los Emiratos Árabes Unidos llamada Minesa, (por ahora), pretende extraer 9 millones de onzas de oro en forma de concentrados polimetálicos, para ser exportados, en barco, a: ”algunos países”, sin ningún control sobre las cantidades al igual que en Jericó. Dos veces han presentado estudios para evaluar el impacto ambiental y en ambas ocasiones no han cumplido, con mas de 100 observaciones, hechas con rigor científico por el Anla. Hasta cuándo se va a permitir este despropósito, de seguir presentando estudio tras estudio? La constitución de nuestros páramos, no va a cambiar. Seguirá siendo un conjunto socio económico, geográfico y bio-ético que, arranca desde nuestras altas montañas y pasa por el páramo, subpáramo, bosque alto andino y zona de amortiguación. Mas del 70% de toda nuestra población depende del agua de los páramos. NO es justo tocarlos a la sombra de la pandemia, que nos agobia.

3.-La Ministra de las TIC, que espera para responder: No basta renunciar!.

4.- ¿Presidente Duque, para quien cree que debe gobernar?

