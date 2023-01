La paz total y la corrupción

Dos hechos de incidencia política marcan la entrada del 2023: la salida en falso del presidente Petro sobre la participación del ELN en el cese al fuego, pactado con las otras organizaciones y la entrevista con la revista Semana del senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

A pesar del error estratégico del presidente Petro, frente al cese al fuego con el ELN, la paz total continúa su proceso. No dudaron los enemigos de la paz hacer señalamientos con el interés de torpedear esa nueva forma de entender las realidades de un conflicto que ha dejado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. El año anterior, la violencia en éstos territorios dejó 187 líderes sociales asesinados, ocurrieron 94 masacres y 43 excombatientes de las Farc fueron asesinados. Una realidad aterradora, que a una gran mayoría de colombianos no los conmueve.

Con el apoyo internacional, la participación de la iglesia, el respaldo de las fuerzas armadas y el compromiso de las comunidades de las zonas en conflicto, esa paz total será una realidad. El liderazgo del Presidente Petro y su presencia en estas zonas afectadas por la violencia y olvidadas por el Estado, ha generado confianza y seguridad en éstos pueblos y les ha permitido construir esperanza en los corazones de miles de familias que ven la posibilidad de acabar con esa eterna y oscura noche de violencia. Ya las comunidades de Arauca y el Chocó, sienten, perciben que la política de la paz viene mostrando sus primeros resultados.

En cuanto a las declaraciones del senador Bolívar a Vicky Dávila de la revista Semana, denuncia que el 60% del Congreso es corrupto, situación que para nadie es un secreto. Tener un 40 % del Congreso con una postura que responde a una nueva visión de país, es una excelente oportunidad, para seguir avanzando, y en un futuro cercano poder consolidar un congreso que responda a los intereses nacionales y no a cuadrillas que han venido saqueando los recursos públicos. Tener que buscar gobernabilidad apostándole a acuerdos con diferentes sectores, es una prioridad política que le ha permitido al gobierno avanzar en el apoyo a proyectos fundamentales de su programa de gobierno. Cuales sean las intenciones del Senador Bolívar con sus declaraciones, que abarcan un amplio espectro, no lo tenemos claro: no puede ser ingenuidad, ni desconocimiento de la realidad política. Entregar la voz del segundo hombre del P.H. a un adversario, es nocivo para el proyecto. Solo se construye a partir del diálogo, de la reflexión, de la crítica y autocrítica. Construir una ciudadanía capaz de movilizarse frente a la injusticia y la desigualdad y unas comunidades comprometidas en la defensa de la vida, del medio ambiente y de su territorio, son tareas que deben avanzar, si queremos hacer posible el cambio que necesita Colombia.

Luis Álvaro Mejía A.