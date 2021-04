Ley del Desarrollo Sostenible

Parece un chiste, el nombre de la nueva Reforma Tributaria del Señor de las naranjas. Se utiliza un eufemismo, para seguírselo metiendo a los mismos de siempre: los pobres y la clase media. Maquillada la reforma, se busca abrir el corazón de la sociedad civil, para que acepten éste nuevo sacrificio por el bien de la patria. Parece que el señor que se inventó la economía naranja, y que muy “sabiamente” nos explicó el impacto de su propuesta con un vaso de jugo de naranja y otro de agua, no logró convencer a los colombianos de los efectos de su plan económico. Y lo que quedo de jugo, se lo bebieron los siete enanitos.

Con la llegada de la pandemia, a partir del Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de hacer frente a los impactos del Covid-19. A partir de ese momento, se comienza a gobernar por Decreto y se secuestra la Democracia. Según el gobierno se utilizan $117 billones para atender la emergencia. Sobre el manejo de las inversiones y destino de los recursos no hay claridad. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que le hace seguimiento a dichos recursos, advierte que “no hay cuentas claras con respecto a cómo se han utilizado”. No hay transparencia en el manejo de los mismos. Parece que una pequeña parte de los recursos fueron a atender la emergencia, y la otra parte, no se sabe que la hicieron.

La sociedad civil debe exigir claridad frente a la inversión de los dineros que exclusivamente se dispusieron para enfrentar la pandemia. No se puede aceptar una nueva Reforma Tributaria cuando se despilfarra y se roban los recursos de los impuestos que pagan los colombianos. Ya es hora que el Sr. Duque y el Sr. Carrasquilla miren para otro lado e implementen una política económica que no corresponda a sacrificar curiosamente a los mismos de siempre.

