¿Porque archivaron el proyecto de Minesa en la ANLA?

“Explotación subterránea de minerales auroargentiferos Soto Norte” LAV0012-00-2019.”

Por parte de la compañía árabe, MINESA S.A.S en California, Santander.

Comencemos diciendo que en Colombia, Bogotá sigue pensando respecto de sus provincias como en la colonia, América era un apéndice de España.

Existen leyes claras y precisas:

1.- 685 DE 2001. (agosto 15), CODIGO DE MINAS

2.- Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011 CREA LA ANLA

3.- Decreto 1076 del 25 de mayo de 2015

Todas establecen claramente que, con el lleno de los requisitos de ley, los cuales incluyeron derecho a la corrección, por una vez, si el solicitante no cumple los requisitos se debe negar la licencia sin más contemplaciones. Como sería la carrera por sacar la resolución, el viernes anterior al debate de control político en el senado, que hasta se equivocaron en el numeral que correspondía para soportar su alegato en el decreto 1076;

(2.2.2.3.6.3) y colocaron el (2.2.2.3.8.1), todo para justificar lo indefendible: un archivo de proceso.

Del análisis que realiza la ANLA, se desprende que a pesar de encontrar falencias en múltiples aspectos de todos los componentes; bióticos, abióticos, geología e hidrogeología, manejo de vertimientos, seguridad en la estabilidad del vertedero, (Recordemos que este vertedero con más de 30 millones de toneladas de desechos tóxicos y radioactivos, que estarán a perpetuidad, esto es miles de años), no se anima a declarar la nulidad de la solicitud.

Esto es atípico, lleva a pensar que los profesionales contratados de la ANLA, carecen de la seguridad científica, para establecer la diferencia entre un estudio bien hecho, de uno a medias, o de uno incompleto.

El alegato de Minesa, sobre un estudio de 8000 páginas, como argumento de idoneidad no es más que una muestra de menosprecio por nuestros saberes. Lo importante son argumentos sólidos y no miles de hojas mal hilvanadas. No pretendan que las licencias se concedan de esa manera. NUESTROS PARAMOS MERECEN RESPETO, CARAJO!

