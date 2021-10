Que pasa en nuestra región

Varias cosas están sucediendo en nuestro terruño

1. La licitación para terminar la doble calzada, que motivó la creación de dos peajes, entre Rionegro y el aeropuerto de Palonegro, está en cuidados intensivos, por falta de claridad en los términos de evaluación.

2. La dirección de tránsito pretende hacer un contrato a 15 años, para recaudar impuesto por las infracciones de los ciudadanos, en la conducción de los vehículos, sin permitir la veeduría ciudadana. Esto lo puede declarar como nulo, una inspección de la procuraduría. Pretende el supuesto concesionario, obtener un 40% del valor bruto recogido. Suena inconveniente y exagerado.

3. Se habla de la conveniencia de trasladar el relleno del Carrasco, a un sector de Lebrija. Pero la verdad es que existen soluciones que permiten manejar el tema de los residuos sólidos, con el concepto de economía circular, es decir los desechos que producimos, no orgánicos, se pueden convertir en materias primas para nuevos productos y los orgánicos en compost, para ayudar en el tema de la reforestación, pues de acuerdo a los últimos datos, el avance del cambio climático no da espera, porque los árboles que captan el gas carbónico, ya no dan abasto en esa tarea. Esta concepción permite generar empleos estables a todas las personas y familias que viven de esta actividad recolectora.

4. La empresa MINESA, sí la de los árabes, continua en su campaña de ablandamiento de nuestros hermanos de Soto Norte, y esto lo consiguen con la ayuda directa del estado, que nunca ha sido capaz de responder como debe ser, para resolver los múltiples problemas de; educación, salud, trabajo, inclusión social y participación ciudadana. Andan brindando becas para ingeniería ambiental, paneles solares en viviendas aisladas, arreglando parques y mejorando iglesias. Pero el costo de estas supuestas dádivas, lo deducen de los impuestos que pagarían si se les concede la licencia. El daño ambiental a nuestros páramos y nuestra gente es A PERPETUIDAD.

