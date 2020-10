¡Nadie me conoce como Germán!

Cuando llamé a su casa pregunté por ‘Remache’ y le presenté excusas a su esposa porque no tenía idea de su verdadero nombre, él muerto de risa me dijo: “¡Si hubiera preguntado por Germán, no me pasan, aquí todo el mundo me conoce como ‘Remache’!”.