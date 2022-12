Bien podemos afirmar que Navidad es familia. Es el período propicio para reencontrarnos con los seres queridos, expresándoles nuestro cariño. De la familia recibimos las primeras experiencias del amor. Allí maduran los vínculos que nos enseñan a integrarnos a la sociedad pues es donde aprendemos a dirimir los conflictos originados en nuestro egoísmo. La familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más importantes. ¡Cuánto debemos cuidarlo!

Cuidar la familia y propender por su estabilidad tiene consecuencias que revierten sobre el ámbito social en que desarrollamos nuestras vidas. El matrimonio estable entre un hombre y una mujer con las relaciones de parentesco que genera, constituyen la fuente primaria del capital social que se extiende hacia otras instituciones sociales: colegios, universidades, empresas..., en fin, a toda la sociedad. Si hay una institución que ha sido resiliente a los embates de la historia o los vaivenes de los gobiernos, esa es precisamente la unión del hombre y la mujer. Ninguna institución ha sido tan resistente a las guerras, a las crisis económicas, a la estrechez de la vivienda, a la legislación que la debilita o a la banalidad de tantas películas y programas televisivos que casi nunca destacan la importancia de la familia en la salud social.

Pero lamentablemente, desde hace décadas la institución familiar atraviesa una seria crisis en Colombia y no hemos sabido, al menos, empezar a superarla pues, entre otras razones, no ha habido políticas públicas constantes en el tiempo enfocadas en las raíces del problema y no solo en sus consecuencias. Por esto, sendos estudios muestran que tenemos unas cifras muy altas de niños que viven sin sus dos padres debido a las altas tasas de divorcios y separaciones y a una elevada cifra de bebes que nacen fuera del matrimonio- si se les deja nacer- sin llegar nunca a saber quién fue su padre. Según el Observatorio de Nutrición Infantil, 292 han muerto de enero hasta hoy.

Aún más, las propuestas más discutidas en los últimos días han sido la de poner en libertad a algunos jóvenes de la denominada “primera línea” y la de destinar un subsidio de un millón de pesos a 100 mil jóvenes de las “clases populares”, los cuales trabajarían como “gestores de paz”.

El presidente Petro ha dicho que esos jóvenes sufren de “vacío existencial”, el cual, siendo real, se daría en bajas proporciones si hubiesen crecido en el ambiente que produce una familia estable y funcional.