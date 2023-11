Adiós a los chats, WhatsApp es el Futuro

Tiktok, BeReal, SnapChat y Discord son algunas de las plataformas que mandan la parada hoy. Si no conoce ninguna, o no tiene idea de lo que hacen, Usted es de los nuestros, los “vintage” que solo sabemos de Facebook y de WhastApp. Si no me creen, pidan a sus hijos adolescentes sus cuentas a ver que les contestan. Ojo, no se dice “Face”, como tampoco se dice “guasap”.

Entendiendo que nuestros teléfonos son una extensión de nosotros mismos, Meta, antes Facebook, ha decidido hacerle frente a sus competidores usando la inteligencia artificial (IA) usando su WhatsApp, si señores, esa App que, aunque ha recibido algunas actualizaciones, se ha mantenido más o menos igual desde hace una década y que usan niños, jóvenes y adultos, hasta los mayores. ¡Le llegó su hora para competirle hasta Instagram, que también es suyo.

Ahora quiere, además de seguir siendo el campeón indiscutible de la mensajería, convertirse en nuestro asistente personal, al estilo ChatGPT. Ya se sabe que muy pronto podremos usarlo en dos teléfonos al mismo tiempo, editar mensajes para que ese “Te odio” enviado por error se convierta en un “Te adoro” y en donde podremos comprar en Amazon sin salir de la app. Pero lo poderoso está por venir: gestionar nuestras vidas integrándola con IA. Imagínense preguntarle a su asistente dónde cenar, reservar una mesa o pedir un servicio a WhatsApp quién recuerda gustos y preferencias, ubicación y transporte preferido. ¿Necesita ropa nueva o un gadget? Se le tiene, muy al estilo Rappi. Se ha hablado inclusive de añadirle realidad aumentada (AR) a la mezcla que abriría otro mundo, instrucciones de navegación tipo Waze, visitar una ciudad con nuestro nuevo guía WhatsApp o hablar con un extranjero sin conocer una palabra de su idioma.

Mientras nos preparamos para esta nueva era, que por supuesto tomará tiempo, recordemos que son herramientas gratuitas, por ahora, pero no olvidemos que detrás de esa gratuidad hay intereses, algunos oscuros o no. ¡Naveguemos este emocionante nuevo mundo con una sonrisa y un ojo crítico!