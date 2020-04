Llevamos tan solo un mes en encierro total y empiezan a emerger nuestros deseos y rasgos más íntimos. Espero que sea un deseo de todos que aprehendamos de estas semanas en aislamiento, y las que nos quedan, que no solo pretendamos terminar este aislamiento para volver a la normalidad pues la normalidad como con la conocíamos, ya no existe. Si no hemos vivido cambios a estas alturas nada habremos ganado y estaremos condenados a repetir nuestra historia.

Familias al desnudo. Si estas semanas no han servido para poder volver a dialogar con nuestras parejas, jugar y estudiar con nuestros hijos, admirar las labores del hogar y compartir en familia, no hicimos nada. ¿Qué cosas podemos cambiar ya para tener una mejor dinámica familiar?

El trabajo al desnudo. Aunque algunos opinen lo contrario, se puede trabajar desde la casa; las videoconferencias sí funcionan y los Apps para trabajo colaborativo son una herramienta increíble. Quien espere el fin del aislamiento para volver a reuniones presenciales y a ver a la gente en su puesto de trabajo, no aprendió nada. ¿Hemos aprendido a tener tiempo para el trabajo, la familia y crecimiento personal?

La sociedad al desnudo. Me cuesta mucho trabajo pensar que mientras hago esfuerzos por mantenerme en casa, cuidando mi familia, otros sólo esperan su pico y cédula para inventarse actividades en la ciudad. Todos, absolutamente todos hemos sido afectados por la crisis generada, muchos hoy están pasando hambre, pero sólo entre todos podemos, no sólo ayudar, sino construir para salir adelante. ¿Quién no goza de un buen restaurante o una reunión de amigos, ir a un centro comercial, al cine o hasta el estadio? Desafortunadamente, aún no comprendemos hasta donde cambiará esta realidad, en especial quienes viven de ella.

Si se han preocupado por cuidar a sus seres queridos, han ayudado a los más necesitados, se han preocupado por sus amigos afectados, lo están haciendo bien. Si Usted está sufriendo, pida ayuda, alguien estará ahí para darle una mano. No olvide que tiene que ayudarse Usted también.