¡Comerciantes: están avisados!

Esta semana el gigante del comercio electrónico Amazon informó que ya ofrece a minoristas en Estados Unidos su tecnología de pago “Just Walk Out”, que no requiere hacer fila o pagar en caja por compras físicas. La tecnología que esperan ahora comercializar existe desde 2016 en sus tiendas Amazon Go, en donde los compradores con cuenta Amazon pueden tomar cualquier producto que encuentren en sus estantes y llevárselo, así de fácil, recibiendo en su correo la factura y cobro a su cuenta. Con este nuevo servicio ofrecido a terceros, pareciera completar su portafolio en alimentos: Amazon Go para comidas rápidas, Amazon Fresh para mercado a domicilio, Whole Foods en alimentación saludable y sus nuevas tiendas Go Grocery que abren este año para competir con supermercado tradicional. Su meta es convertirse en el líder de la comercialización de alimentos en el mundo

La industria mayorista y minorista tradicional en Colombia tiene tiempo para preparase, pero no mucho. Ya se escuchan voces de protesta en la red sobre cómo una compra online en nuestro país puede tomar hasta dos semanas para ser despachada. Mientras nosotros, los usuarios, sufrimos con sitios web desarrollados con tecnología rudimentaria o plataformas de pago ineficientes, Amazon es cada vez más rápido en sus despachos a Colombia. Ya es posible tener en Bucaramanga un producto despachado desde cualquier parte de Estados Unidos, con pago de aduanas y despacho a domicilio, en tan solo cuatro días.

Grandes superficies, minoristas y tiendas en general: están avisados. Poderosos en el mundo online buscan presencia en el mundo físico, con gran experticia logística, el próximo gran reto. La tecnología está disponible, es cada vez más barata y hay mayor conciencia de la comodidad y seguridad de comprar desde un teléfono móvil o un computador en casa. No esperen que Amazon u otros tengan presencia física en Colombia para preocuparse, por el contrario, utilicen su experiencia y servicios para brindarnos una mejor experiencia, más y mejores productos a un precio justo. Con seguridad querremos comprar local y proteger nuestra industria.