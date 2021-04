Pensando en volver a la normalidad, al trabajo, las reuniones familiares y los amigos, todos nos preguntamos qué es lo que sigue. Hace dos años, muchos podrían levantarse a trabajar, ejercer su labor y volver a casa, así, en automático, todos los días. Pocos se detenían a pensar ¿es esto lo que quiero de mi vida? Hoy, muchos desean seguir laborando desde el hogar mientras otros no ven la hora del entorno laboral tradicional. No hay respuesta correcta o equivocada, ésta podría estar en lo que nos brinde equilibrio.

Simon Sinek, celebridad por su charla acerca del “Círculo Dorado” en TED, está convencido que si todos los días inspiramos a alguien, más nos inspirarán a nosotros, logrando construir un mejor mundo. El escritor, quien además es etnógrafo, quien se dedica a estudiar pueblos y sus costumbres, plantea que la realidad es que vida solo hay una, el éxito está en hacer diversidad de actividades, con la claridad que no todo siempre es agradable. Cuando no se quiere levantar a trabajar puede no ser problema de balance, tal vez es un problema de trabajo, tome decisiones.

Hace tan solo un año, las empresas pensaban que no se podría trabajar desde casa, que la oficina desaparecería, que la eficiencia se perdería, pero nada de esto pasó, por supuesto quienes lo hicieron bien. Ahora, existen pruebas de que el trabajo puede ser más flexible, brindar más calidad de vida y equilibrio. Hoy es más dañino el celular que el computador, muchos aprendieron a desconectarse para cenar en familia, otros llevan computador a vacaciones o están disponibles 7x24 en el celular.

Según Sinek la fórmula perfecta no existe, pero se parece mucho a una relación sentimental. Mantener libertades individuales entregando amor al otro se hace inspirando, trabajando y cultivando, no olvidando recargar baterías. La familia, amigos y religión son relaciones, el trabajo es uno más. No todo es fiesta todos los días, son conversaciones difíciles, retos y aprendizajes. Equilibrio es disfrutar y vivir cada momento, cambiar siempre será una opción.