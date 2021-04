Cómo reparar el daño

Cuando muchos decidieron dejar de cuidarse, quitarse tapabocas y regresar a la normalidad, seguro no pensaron en el futuro de Colombia, nuestros hijos. Sí, así de grave es la situación en momentos en donde nuevamente se vuelve a pensar en restricciones a la movilidad y aislamientos obligatorios en algunas partes del país.

Si creen que soy exagerado, les traigo cuatro fuentes de información que entregan datos contundentes, así como aterradores para el futuro. Según el Observatorio a la Gestión Educativa, tan solo 1 millón de los más de 9 millones de estudiantes en Colombia ha regresado a las aulas, no hay vacunas para maestros aún y muchos dicen que no vuelven sin condiciones dadas. En las Pruebas Saber 11 del 2020, según el Centro de Investigación Ceinfes, los resultados cayeron 10 puntos frente a 2016, con un decrecimiento de 8% en quienes debían presentarla, qué nos espera en PISA. El Banco Mundial espera que países en desarrollo como Colombia, aumente la cifra de estudiantes que no sabrán leer al alcanzar los 10 años, gracias a la desescolarización. Y lo más grave es que, el cambio al que nos enfrentamos va mucho más allá del aprendizaje básico, ahora debemos combatir la ansiedad, depresión y daño en la salud mental. En Colombia, el Instituto Colombiano de Neurociencia dice que el 88% de los niños tiene algún tipo de afectación en su salud mental ¿Cuál es el futuro entonces?

Reconocer que hay pérdidas enormes en el aprendizaje, pero que son una gran oportunidad y que los problemas del pasado como infraestructura seguirán presentes. El docente es pieza fundamental, soportado en tecnología, entrenado y bien pago. El bienestar emocional es más importante que la academia, debe ser el nuevo foco. La evaluación tiene que incluir competencias blandas y habilidades no académicas, empezando por el ICFES. La familia debe estar más presente que nunca, no los estamos protegiendo si no los enviamos al colegio, estamos poniendo en riesgo su futuro. Que los niños vuelvan a clase ya mismo, unas horas, algunos días.