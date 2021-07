El futuro está en el “triple impacto”

¿Sabían que en Estados Unidos y Europa las quiebras corporativas disminuyeron en pandemia? Esto fue el resultado de gobiernos ricos extendiendo ayudas a todo tipo de empresas. Ahora, que los subsidios escasean o se acabaron como en el caso de Colombia, empiezan las preocupaciones de aquellos que se mantienen gracias a estas ayudas que, junto a despidos masivos, mayores exigencias a sus empleados o simplemente omitiendo interés en el bienestar de sus comunidades logran mantener utilidades y beneficios a directivos y accionistas.

Mucho se ha hablado de que los cambios producidos por la pandemia exigen nuevas e innovadoras compañías, pero sin un cambio radical en la forma de ver el mundo empresarial creo que volveremos, poco a poco, al mundo de antes: exigencias al gobierno por ayudas, largos horarios “calentando silla”, empleados que solo cumplen órdenes y despidos masivos, “pues hay muchos otros buscando puesto y salen más baratos”. Un trino que publicaba un amigo hacia referencia a como las “empresas Zombies”, mantenidas por la inercia y el gobierno podrían, si todos lo exigimos, dar paso a aquellas centradas en el trabajador, en sus beneficios, así como en los de sus inversionistas.

Filosóficamente el documento conecta a la perfección con las “Empresas B”, empresas reconocidas por trabajar en el beneficio económico, de las comunidades y el planeta. Lo hacen cumpliendo los más altos estándares sociales y ambientales, transparencia pública y la responsabilidad para equilibrar ganancias y propósito. En Colombia hemos avanzado, ya existen legalmente las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo, que, aunque no son lo mismo que una Empresa B, siguen su mismo propósito y filosofía. Deberían ser estas las que realmente merecen ayudas del gobierno.

No será una tarea fácil moverse hacia un modelo como estos, inclusive desde los mismos trabajadores que no ven futuro para su empresa, pero reciben sus subsidios o ayudas, hasta empresarios que no conciben entregar parte de sus ganancias al cuidado del medio ambiente y de sus comunidades. El futuro estará en el triple impacto que logremos.