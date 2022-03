El Metaverso para cualquiera de nosotros

Confieso que el término todavía me cuesta trabajo digerirlo y en la medida que me preguntan sobre el tema, más me exige lograrlo comprender. De forma muy general, es un mundo virtual en 3D, donde podríamos interactuar con otras personas por medio de nuestros “avatares”. Esto lo podemos hacer con dispositivos como gafas inteligentes, guantes y otros dispositivos con sensores. Piensen en un mundo tridimensional y multisensorial.

El mundo de los videojuegos fue el primero en experimentar lo que esto significa por lo que cuentan con un futuro promisorio. Una experiencia de juego 360° en donde podremos navegar con amigos en múltiples espacios físicos, pero sin salir de casa. Se podrá tener una experiencia más flexible e inmersiva, creando contenido e inclusive vivir juegos dentro de juegos. Inclusive, podremos transferir “activos digitales” entre juegos distintos como dinero digital, premios, avatares, prendas de vestir, propiedades, etc.

Ahora, el futuro es lo que luce absolutamente prometedor. Imaginen ver un partido de futbol de su equipo preferido, sin salir de casa, pero viviendo una experiencia sumergido en el estadio, con la afición, el sonido y la experiencia de estar físicamente allá. O empezar a practicar deportes por medio de la tecnología, como ya se puede hacer con simuladores, pero en un ambiente en 360º. De la misma forma, el comercio empieza a introducirse en esta tendencia. Desde experiencias de compra personalizadas, en tiendas virtuales, hasta diseñar productos a la medida, para luego ser enviados físicamente a nuestros hogares. Por supuesto que esto no dejará de ser una experiencia social, el estar en una tienda virtual nos permitirá interactuar con otros compradores y visitantes.

Finalmente, no podía dejar de lado el mundo de la educación, en donde realmente vería la mayor potencia para la equidad y la inclusión. El Metaverso puede acercar a cualquier parte del mundo a los mejores instructores; brindar a estudiantes acceder al conocimiento sin importar donde estén; conocer el mundo sin necesidad de viajar; e inclusive reducir nuestra huella de carbono también, ¿Oportunidad o amenaza? Todos elegimos.