Después de pandemia, me ha fascinado estudiar el concepto de bienestar, trabajo híbrido y pago por resultados. Es común observar en las oficinas de grandes multinacionales aquí en Colombia espacios diseñados para el entretenimiento: mesas de ping pong, salas de siesta y hasta bar abierto los viernes. Esta tendencia refleja un cambio en la mentalidad empresarial, reconociendo que el equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal es fundamental para el rendimiento y la satisfacción de los empleados. Sin embargo, algunos directivos, los más tradicionales, aún miran con desagrado este enfoque, considerando que fomentan la ineficiencia o incluso la pereza. Se aferran a la antigua creencia de que los empleados deben trabajar largas horas y estar completamente dedicados a sus responsabilidades laborales. Ellos, no están del todo “desconectados de la realidad”.

Nace por allá en la zona de Silicon Valley el concepto, muy común en compañías de tecnología, del “trabajo falso”, que se refiere a una situación en donde empleados aparentan estar trabajando, pero en realidad no están realizando tareas productivas o relevantes para la empresa. Según expertos, esto es resultado de falta de supervisión y seguimiento de las tareas asignadas. Para quienes quieran reírse con el concepto existe una serie en HBO que lo ridiculiza pero que no está muy alejado de la realidad. Cuando los empleados no tienen una dirección clara o no se establecen metas específicas, es más fácil caer en la tentación de realizar actividades que no aportan valor real al trabajo. En el mundo actual el exceso de reuniones, la virtualidad y las distracciones constantes como las redes sociales, también contribuyen a esta práctica.

Temo que en Latinoamérica convivimos entre los dos mundos. Jefes enchapados a la antigua que quieren empleados calentando silla, pero sin una visión clara de hacia dónde se va, así como unos indicadores claros sobre su desempeño. Pero también tenemos compañías (o gobiernos) que se han dedicado a pensar en el bienestar del empleado por encima de la necesidad, compromiso o productividad. Al final creo que la palabra clave sería “equilibrio“.