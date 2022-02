Meta: ¿Coloso o demonio?

El antiguo Facebook, dueño también de Instagram, dice que el “metaverso” es evolución de las conexiones sociales y que por eso su nombre será ahora Meta. Las grandes inversiones que está haciendo en proyectos de realidad virtual y aumentada, con su nueva visión, se dan en momentos donde sus perspectivas futuras son muy complejas. Aunque sus ganancias por publicidad han crecido siempre sus otros indicadores son negativos: disminuyeron sus ingresos, bajó la rentabilidad y lo que es peor, no hay crecimiento en usuarios, su acción cayó brutalmente a principios de este mes, en un hecho sin precedentes. Los resultados y situación actual de Meta dejan ver un futuro agridulce.

Según el mismo Meta, Facebook ya no es tan popular entre los jóvenes. TikTok, con un tercio de sus usuarios, ha afectado de forma importante su negocio publicitario, así como también ha sido impactado por imposiciones de algunos gobiernos a sus prácticas monopólicas y comerciales. Por ejemplo, iOS con sus nuevas funciones de privacidad, permite al usuario no ser rastreado y hasta no recibir información dirigida. Con seguridad la compañía no se quedará quieta y aunque muchos dirían que con solo comprar TikTok el problema acabaría, la realidad es mucho más compleja.

Las redes sociales, lideradas por Facebook no han actuado con fuerza frente a evidentes daños a la sociedad. Instagram ha logrado cambiar la percepción de la imagen corporal de algunos adolescentes e incluso ser causante de ansiedad y depresión. Los discursos de odio, derecha o izquierda y radicalización en Facebook y Twitter han sido tolerados en búsqueda de mejores ventas. La desinformación, preocupación en todo el planeta, pero igualmente tolerada, ha logrado cambiar la geopolítica del mundo actual. Hasta tráfico de armas, drogas y gente son temas en que algunas redes también se han visto involucradas.

El Metaverso crece poco a poco, ya se pueden comprar propiedades y ofrecer servicios. ¿Cuándo se regularán las redes sociales aquí?

Mientras esto sucede necesitamos entender su funcionamiento, beneficios y riesgos, pero también aprender a desconectarnos o estaremos destinados a vivir como avatar.