No cerremos los colegios, abrámoslos

Mientras algunos gobiernos locales del país empiezan a obligar a instituciones educativas a volver a la virtualidad después de Semana Santa, la semana pasada, el Observatorio a la Gestión Educativa reportaba que tan solo el 10% de los estudiantes en el país han retornado a las aulas. En el caso de Santander la cifra es aún más dramática, 4,9% o un poco más de 20.000 estudiantes están de regreso y llama la atención que el 65% de estos provienen de colegios privados. En detalle, Girón lleva la delantera con 10,8% en alternancia, la siguen Bucaramanga 7,6%, Barrancabermeja 4,3%, Piedecuesta 3,4% y en último lugar Floridablanca con 1,8%.

El tema no es menor o exclusivo de los colegios o del gobierno, es de todos. En el caso de preescolar, en donde se han visto los mayores niveles de deserción, la preocupación es ahora la preparación para los grados formales de educación, el desarrollo del lenguaje y la motricidad. En esta etapa aprendemos en persona, unos de otros, pero manteniendo la virtualidad no están teniendo conversaciones, solo están haciendo presencia, silenciando y reactivando micrófonos. En primaria y secundaria, aunque algunos quieran minimizar sus efectos, los estudiantes con dificultades que además no asisten al colegio, están generando brechas que serán cada vez más difíciles de cerrar. Mayores serán los esfuerzos para alcanzar los niveles esperados; hace rato dejó de ser un tema de ser felices con lo que hacen, es el desarrollo de habilidades para el resto de su vida.

No quisiera están en los zapatos de los secretarios de educación pues moverse entre presiones políticas, protocolos de bioseguridad deficientes y falta de presupuesto, se tienen que enfrentar además a padres que quieren volver, otros no y por supuesto a docentes que no quieren volver a la presencialidad pero tampoco trabajar en la virtualidad por falta de garantías. La protección es responsabilidad personal, no puede ser que ahora sí hay viajes, paseos y fiestas, pero no educación. ¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que nuestros niños vuelvan al colegio?