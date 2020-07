No había iniciado la jornada sin IVA y ya empezaban las quejas de compradores, no de los pequeños, de los grandes y reconocidos comercios del país. Alkosto recibió a sus visitantes de madrugada con filas virtuales, que para muchos nunca terminaron; Falabella tuvo fallas en el proceso de pago; Inkanta y Mac-Center tuvieron caídas en sus plataformas. Siguieron las quejas por cambios repentinos de precio, eliminación de descuentos anteriores o simplemente manipulación de precio final. Si bien no fue así en todos los casos, es la sensación que queda.

Más allá de los límites de la ética empresarial, hay aún oportunidades que los comerciantes están desaprovechando.

Hasta el gigante Amazon en Estados Unidos se ha visto impactado por la complejidad de la logística actual, incumpliendo plazos de entrega o reconociendo fallos en sus inventarios. Debido a estas fallas, la balanza de poder a favor de Amazon en el mundo electrónico está cambiando. Aunque su portafolio es inigualable y sus precios muy competitivos, el tamaño de sus operaciones presenta una oportunidad para muchos, inclusive en Colombia. Comercios y supermercados aquí ya son capaces de entregar en dos días, ¿qué pasa con el resto del comercio?

Las compañías colombianas, especialmente las pequeñas, tendrán que hacer esfuerzos para mantenerse vivas, actuar como emprendimientos, innovando y buscando crecer. No se necesita ser el más barato para ser el mejor.

Tiendas virtuales, pasarelas de pago y compañías de logística ofrecen buenos servicios al alcance de todos. Recordemos y tengamos presente, por ejemplo, que WhatsApp lanzó, por ahora solo en Brasil, un servicio que permite recibir pagos dentro del propio app con tecnología disponible también para Facebook e Instagram.

Y para no volver a vivir los problemas técnicos del día sin IVA, escojan muy bien los servicios tecnológicos.

¿Sabían que el negocio más importante de Amazon es AWS (servicios de cómputo en la nube)? Netflix y Zoom corren sobre los servicios de AWS.

Que no tengamos que enfrentarnos a filas virtuales o esperar más de tres días por una anhelada compra. Es hora de que el vendedor cumpla lo que promete.