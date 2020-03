¿Seguiremos siendo pobres?

La Movilidad Social es un Indicador, diseñado por el Foro Económico Mundial (WEF), que mide las posibilidades que un niño tiene para alcanzar una mejor vida que la de sus padres. Me llama la atención esta medida pues la teoría dice que, en Colombia por lo menos, la mayoría de la población mantendrá el estatus socioeconómico de nacimiento. El indicador es un buen acompañante del Índice de Progreso Social (SPI) al que hacía referencia en este espacio hace seis meses, precisamente antes de elegir a nuestros gobernadores y alcaldes.

En la medición, en donde se analizaron 82 países, Colombia se encuentra en la poco notoria posición 65 tan solo superando a Perú y Paraguay. El componente más bajo es el de calidad y equidad educativa junto a la mala distribución del salario mínimo. Preceden a nuestro país en su orden, Brasil, México, Ecuador, Argentina, Chile y Uruguay, este último con la mejor posición de los países latinoamericanos (35) mientras que los líderes en América son Canadá (14) y Estados Unidos (27).

¿Estamos condenados a ser pobres? Me rehúso a creerlo. Debatiendo sobre el tema con una persona muy cercana, coincidíamos en que la gran falla de nuestra sociedad arrancaba con enseñar a las nuevas juventudes que las cosas se alcanzan con esfuerzo, que la vida no es fácil, llena de tropiezos y dificultades. Hacíamos referencia a cómo los padres enseñan a comer, vestir, a ser disciplinados (algunas veces), pero no nos enseñan a trabajar, a manejar nuestro dinero, a actuar con ética basados en el ejemplo de familia.

Mientras que la responsabilidad del gobierno está en proveer oportunidades con buenas condiciones laborales, brindar protección social, garantizar instituciones inclusivas y acceso a educación de calidad y equitativa para mejorar estos indicadores y que podamos “subir de estrato”, nuestra responsabilidad como padres y como sociedad es cultivar la mentalidad de crecimiento. Que la motivación por crecer me haga alcanzar metas. Como actuemos hoy marcará el desarrollo de la sociedad por los próximos 30 años. Y todo esto arranca en casa.