Sobre SingularityU Summit en Colombia

Terminó la semana pasada el evento de esta famosa nueva universidad de forma completamente virtual. Recordemos que la universidad no busca competir con el modelo tradicional sino por el contrario, complementar el estudio formal, orientando el desarrollo “exponencial” de la tecnología para resolver los grandes problemas de la humanidad. Su nombre nació del concepto que habla del momento en que la tecnología tendrá capacidad de sobrepasar la inteligencia humana, que preocupantemente, según ellos, se dará en tan sólo nueve años.

Me llevo varios aprendizajes del primer evento virtual al que asisto formalmente. El primero y más obvio de todos, es que es viable e inclusive deseable. Cuatro días de evento, yo escogía el tema de interés, me conectaba a la hora indicada, pero si no podía asistir al evento en línea, las ponencias quedaron grabadas para hacer vistas posteriormente. De forma paralela, había un espacio diseñado para hacer networking con otros asistentes. Más allá de las charlas virtuales, la realidad virtual se empieza a vivir realmente, desde el CES hasta el Paris Fashion Week; los grandes de la industria finalmente se decidieron por entrar en la batalla, Facebook lanzará su plataforma llamada Horizon y Microsoft otra llamada AltspaceVR. Su desarrollo no se quedará en eventos o simple socialización, migrará al mundo de la educación y el trabajo.

Aunque mi invitación real es que empresarios y emprendedores se conecten con proyectos como el de Singularity University, les dejo algunas ideas presentadas por los ponentes para Colombia y el mundo. Teatros como servicios de streaming, industria de alimentos a domicilios sin contacto, uso de robots en la cocina, educación en múltiples modalidades, telemedicina y dispositivos para diagnóstico y tratamiento y no podían faltar ciudades no solo inteligentes sino sostenibles mediante cultivos urbanos.

El evento concluye introduciendo dos conceptos a seguir en el futuro: la “democratización de la tecnología” entendida como ponerla al alcance de todos y el “transhumanismo” o la posibilidad de mejorar la condición humana mediante la tecnología. ¡El que no crea en esto se extinguirá!