TikTok, ¿el nuevo Google?

No se me ocurriría, hasta este momento, pensar en esta red social que usan mis hijos para entretenerse, como medio para informarme. Sin embargo, un nuevo estudio de Pew Research dice que el 33% de sus usuarios la usan de forma diaria para enterarse de lo que pasa en el mundo. Manifiesta que no solo Google decae en los usuarios que lo usan como fuente de datos, sino que hasta Facebook ha perdido importancia en la forma como los jóvenes de hoy dan cuenta de los eventos a su alrededor. Así que si ustedes piensan que nuestros hijos y jóvenes “pierden” el tiempo viendo bailes absurdos, videos graciosos o dúos, podrían estar equivocados, también se están informando. El problema radica en las fuentes de donde obtienen sus noticias, que generalmente solo tienen el interés de conseguir seguidores a cualquier costo.

Afortunadamente no todo está perdido. Expertos académicos confirman que Google sigue siendo la fuente para hacer tareas o informarse cuando de compromisos académicos se trata, pero los retos para combatir TikTok son grandes. Estamos frente a una sociedad que cada vez es más visual, en donde es más fácil deslizar el dedo de forma infinita buscando entretenerse, tal y como funciona esta red social, que tener que ir a un navegador, hacer una búsqueda textual y navegar entre una inmensidad de aburridos resultados. Debe preocuparnos verdaderamente que TikTok o las redes sociales en general, se conviertan en el medio principal para informarnos, no porque sean visuales o entretenidas sino porque validar fuentes confiables será cada vez más difícil.

Mucho hemos debatido aquí sobre las noticias falsas y la desinformación, la brecha pareciera seguir ahondándose en búsqueda de seguidores. Este debería ser un llamado urgente a los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e internacionales para que busquen formas innovadoras, entretenidas y rápidas de llegar a estas audiencias. Ya tenemos jóvenes, e inclusive niños, interesados en informarse, cautivémoslos con información y datos reales, pertinentes y apropiados. Desde nuestro rol como padres, entendamos en qué usan su tiempo, acompañémoslos y orientémoslos.