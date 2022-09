WhatsApp por la conquista del mundo

Ya sabemos que WhatsApp es el sistema de mensajería más utilizado en el planeta. En Colombia, según Raddar, en 2022 el 41% de los colombianos lo usa, seguida por Facebook con el 29,9% e Instagram con el 18%, todas ellas de propiedad de una sola compañía, Meta Platforms. Si bien el sistema de mensajería, también considerado red social, nos sirve para comunicarnos con amigos y familiares, para trabajar y hasta estudiar, el interés de Meta por el mundo de los negocios era limitado. Los usuarios de WhatsApp Business podrían tener conversaciones con clientes, colgar un portafolio de productos y servicios, compartir elementos multimedia y no mucho más.

Parece ser que su sueño será ahora colonizarnos completamente. Con próximas actualizaciones, algunas de ellas ya funcionando en otros países, se podrá comprar, pagar y hacer seguimiento a ordenes; conectar con plataformas corporativas, tener nuestra en línea y proveer soporte al cliente de forma automatizada. Como usuarios, podremos participar en subgrupos recibiendo información específica de comunidades más grandes e inclusive conectarnos con negocios cercanos físicamente.

Desde lo positivo, ya vivimos la mitad de nuestras vidas utilizando WhatsApp, nuevas experiencias como soñar con un mensaje al banco, aerolínea o comercio preferido sabiendo quien somos, saldos, puntos o beneficios, donde podamos navegar sus productos o servicios y finalmente comprar con un solo click de forma rápida, oportuna y segura serán un placer. Pero ojo, no confíe toda su información a este gigante tecnológico, recuerde que Meta ya sabe dónde vivimos, qué hacemos o con quién andamos. Ahora sabrán también qué compramos, a quién y hasta cuánto gastamos. Si no quiere confiar tanto en Meta, sus redes o el comercio con quien se comunica, recuerde que hay funcionalidades en su smartphone como bloquear ubicación, esconder última conexión, bloquear capturas de pantalla y salir de grupos silenciosamente entre algunas otras.

Estoy a favor de hacernos la vida más fácil, pero no a ser invadido por publicidad no deseada, presión para comprar algo que realmente no necesito y por supuesto a que violen mi privacidad.