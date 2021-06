¿Y cuando volvamos al colegio?

La crisis educativa que vive Latinoamérica tiene tanta visibilidad internacional que el New York Times publicó la semana pasada un reporte que intencionalmente tituló “1+1= 4?”. Esta es la respuesta que una estudiante colombiana de 8 años proporciona a su madre, una empleada de servicio doméstico y que refleja la grave situación de la educación en nuestro país, sin siquiera estudiar de fondo los impactos socioemocionales de los estudiantes que no han logrado volver a las aulas.

Aun con una clara directriz ministerial, padres miedosos por contagios, marchas con violencia o rechazo a la presencialidad de una parte del sector docente, se pone en duda lo importante del regreso al colegio. Aunque hay riesgos en esta decisión, el mayor peligro es el proceso de desarrollo de nuestros hijos, el futuro de Colombia. Según el Observatorio a la Gestión Educativa tan solo el 17% de los estudiantes del país están en alternancia y casi 300.000 docentes están vacunados liderados por Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, seguidos por Santander. Los docentes, especialmente de colegios públicos, ya vacunados, rechazan la decisión justificando que no hay condiciones para el regreso en estos 15 meses de pandemia y con más de 400 mil millones de pesos asignados por el FOME. En redes sociales circulan mensajes, fotografías y videos, del estado de algunas instituciones que claramente no están listas, si es que en algún momento lo estuvieron, sumado al proselitismo político de algunos dirigentes educativos sindicalistas rechazando todo lo que se parezca a normalidad.

Poco importó que lo más cerca de estudiar, para muchos, ha sido recibir guías por Whatsapp una vez a la semana. Aunque las cifras muestren miles de estudiantes matriculados, según UNICEF, desde hace 20 años no se veía una crisis tan grande de acceso a la educación. Debemos exigir el regreso a las aulas, desde el ministerio hasta padres de familia somos responsables del desarrollo de la juventud. Ya sabemos cómo cuidarnos, otra cosa es que no queramos. Y si es un problema de plata, son los corruptos, no los niños quienes deban pagar.