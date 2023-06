La disminución de los nacimientos en Colombia y la tendencia hacia una menor población joven pueden tener importantes implicaciones para el futuro del país. Esta preferencia se ve según cifras mostradas en el Informe de Estadísticas Vitales del DANE en la última década y en especial desde 2018 con este año con las cifras más notorias.

Una población joven reducida significa menos trabajadores en el futuro, escasez de mano de obra y presión en los sistemas económicos del país. Desde la producción y la industria hasta los servicios y el emprendimiento se verán impactados el crecimiento económico y las demandas del mercado. Con menos niños y jóvenes, las instituciones educativas también pueden enfrentar problemas de infraestructura y capacidad ociosas, así como retos para la calidad educativa en la preparación de las futuras generaciones enfrentando un mercado laboral incierto. Y para hacerlo más delicado, tenemos clara migración de las juventudes hacia países desarrollados en busca de mejores oportunidades y calidad de vida. Si los jóvenes perciben que hay escasez de oportunidades en su propio país debido a la falta de crecimiento económico y las limitaciones en el mercado laboral, es más probable que consideren la emigración como una opción viable. Ahora, titulaba este espacio acerca de la reforma pensional pues con una menor población joven y una mayor proporción de adultos mayores, el sostenimiento de los sistemas de pensiones puede volverse aún más difícil. Menos personas en edad laboral significan menos contribuyentes al sistema y un mayor número de personas dependientes de las pensiones.

Que difícil época la que todos enfrentamos sin distinto de edad, raza o nivel socioeconómico. No soy experto en este tema, pero me preocupa la búsqueda de mejores perspectivas profesionales, educativas y económicas de las nuevas generaciones, mis hijos, pues no quisiera que viviéramos una nueva fuga de talentos para Colombia. Ojalá sea esto en lo que el gobierno está pensando sobre esta y las demás reformas en donde haya una Colombia más justa, nivelada por la barra más alta y no la más baja.