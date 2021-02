Y otra vez sobre volver a clases

Aunque nadie niega el impacto negativo de la pandemia en la gran mayoría de industrias del mundo, donde todos creen que su sector es el más golpeado, solo hasta esta última semana se generó una respuesta masiva a favor del retorno de los estudiantes a las aulas de clase. Decenas de columnas de opinión, especialistas y padres preocupados han manifestado la necesidad imperante de mantener el bienestar socioemocional de nuestros hijos. La medida extrema, pero seguramente necesaria en su momento, de cerrar colegios y universidades, que aún se mantiene en algunas partes del país y el mundo, ha ampliado las brechas y afectado especialmente a las poblaciones más vulnerables. Los niños tienen el “derecho” de volver a estudiar.

Muy rápido se identificó que los niños no son grandes transmisores del virus y que los daños sociales son mayores que los de salud para esta parte de la población. Pocos gobiernos escucharon, importó más el oportunismo político. Debo decir también que hay padres actuando en forma similar: vacaciones en la costa, viajes al exterior, paseos familiares, pero no conciben volver al colegio por los riesgos que no vieron cuando decidieron salir a vacacionar. Con suficiente evidencia empírica, la apertura de colegios no ha tenido un impacto negativo en el crecimiento de la pandemia, aun en zonas de alto contagio. Europa del norte y Asia tienen colegios abiertos, América y África tienen cierres en grandes zonas según información de más de 190 países. Las diferentes y erráticas posiciones, así como las diferencias en las políticas de regreso al colegio parecen afectar en mayor medida a los países más pobres, dada su incapacidad de proveer medidas de bioseguridad. Se habla ya de los años de educación perdida: menos oportunidades, menor nivel de vida y menor salud.

Padres, colegios y gobierno, trabajemos juntos para el regreso inmediato a las aulas. La vacuna no llegará pronto, tan solo 80 millones de dosis se han aplicado en el mundo. Distanciamiento, tapabocas, alcohol y compromiso es lo que necesitamos no solo para verlos felices, sino aprendiendo, creciendo y soñando.