Algo vamos aprendiendo

No todo tiene que ser tan malo; lo importante es que debemos aprender de cualquier circunstancia, por mala que parezca. Por ejemplo, hemos venido aprendiendo que en Colombia y en el mundo estamos terriblemente mal gobernados, por ineptos, por corruptos, por estúpidos, por incapaces. Y en nuestro país, estos que nos gobiernan —a su vez—obedecen órdenes de otros peores, “los dueños del aviso”, que siguen sacando las uñas, y disfrazan su codicia de altruismo rebuscado. Y lo peor de todo es que nuestro pueblo, cuando haya pasado todo este berenjenal —si pasa alguna vez, porque no se sabe— volverá a elegirlos; sí, porque así como hoy el mismo pueblo que los eligió está furioso por mercados gratuitos “que no valen más de setenta mil cochinos pesos; como si con eso alcanzara para vivir más de una semana”; sí, ese mismo pueblo volverá a recibirles, a cambio de su voto, los cincuenta mil (esos sí cochinos pesos), que en época de elecciones parece que sí alcanzan para lo que sea.

Hemos aprendido que no podemos seguir aceptando una estructura socioeconómica cuyo propósito es arrasar por completo con las reservas naturales. Que hay que volver a la tierra, y que unas latas con abono o un terroncito en donde podamos sembrar pueden llegar a ser el recurso eficaz para sobrevivir, hoy, mañana y pasado mañana (como dice mi hermano menor: “Nosotros seguimos demostrando que el hombre no sabe vivir a plenitud; tratamos por todos los medios de salir de la tierra a como dé lugar, y después duramos cincuenta años tratando de volver a la tierra, y buscamos morir allí, en ese espacio de donde nunca hemos debido salir jamás).

Hemos seguido aprendiendo que debemos rescatar la familia, que es lo más importante; con ella, cualquier tragedia es soportable si podemos aguantarla “en fogoncito”, y aprendimos también que si la tierra no produce —como dijo el jefe Seattle— el dinero no se puede comer, y si no respetamos esa tierra, y si no respetamos y cuidamos la naturaleza, así como todas sus especies, la vida para el hombre tampoco será posible.