Arrancó la campaña de mentiras

Dice el mensaje que «si nos quedamos quietos, Petro continuará haciendo lo que le venga en gana». Ahí me perdí de nuevo... ¿Qué ha estado haciendo ese Petro, que no han querido contarnos aún?

Texto de la cadena

⚠Que harás cuando.... El Presidente PETRO te EXPROPIE tu casa, tu negocio, tu carro y todo lo tuyo para apoyar la revolución?

⚠Que harás cuando el Mindefensa SANTRICH reclute a la fuerza a tus hijos y nietos para los colectivos armados Bolivarianos?

⚠Que harás cuando el Mineducacion BOLIVAR cambie a todos los maestros por adoctrinadores cubanos y ordene enseñar en todas las escuelas la fracasada doctrina Socialista y el manejo de armas y explosivos para la supuesta revolución y para matar a los hermanos que no piensen como ellos?

⚠Que harás cuando el Minsalud CEPEDA ordene que los médicos colombianos no sirven y los cambie por médicos cubanos? Y no haya ni una pastilla para el dolor de cabeza?

⚠Que harás cuando la ministra de transporte Piedad CORDOBA expropie todas las empresas se transporte y el transporte público sea en volquetas oxidadas como en Cuba?

⚠Que harás cuando el Minagricultura NAVARRO Wolf ordene que la “dosis” mensual “gratis” por familia es un kilo de arroz, 5 papas,1 yuca, y 10 huevos?

⚠Que harás cuando el Mintrabajo Roy BARRERAS ordene que tu salario no será de 900 mil pesos, sino de 50 mil pesos, porque los otros 850 mil pesitos los necesita la revolución para darte “todo gratis” y que nunca podrás ganar más de eso, porque todos somos iguales y debemos ganar lo mismo? Menos ellos....

⚠Que harás cuando veas que PETRO y todos sus criminales asesores seguirán viviendo en sus mansiones que hoy ya tienen, como Emperadores millonarios, mientras tu vivirás en un puñado de lata y cartón?

⚠Que harás cuando sepas que las familias de esos líderes delincuenciales están en el exterior gozándose el dinero tuyo y de un país que un día fue hermoso y próspero?

⚠Que harás cuando te des cuenta que te lo advirtieron y no creíste como no creyeron los Cubanos, Nicaragüenses ni Venezolanos y hoy están lamentándose?

⚠QUE HARÁS ??? Querrás hacer lo que hoy si puedes hacer, pero no lo haces, y lo que en ese momento no podrás hacer porque te matan.

HAZLO AHORA!!!! REACCIONA!!!!!!

Levántate de esa silla, de esa cama, de ese letargo y habla con tus amigos, conociodos, familiares y demás, para FRENAR YA el lavado de cerebro que nos está haciendo la izquierda para llevarnos al degolladero. Participa de las charlas sobre el tema, defiende tu opinión con fundamentos y con la experiencia vivida. Habla con tus hijos y explícales la verdad destructora del socialismo, prepárate para estar dispuesto a actuar.....

NO MÁS SILENCIO!!!!

Si tenemos que salir a la calle,SALIMOS!!!! Pero NO nos dejamos joder. No más bloqueos de vías públicas, no más bloqueos de universidades, no más vandalismo ni terrorismo.

Nos haremos sentir.

LOS BUENOS SOMOS MÁS!!!

☑Vamos a EXIGIR que esa minoría violenta respete a Colombia.

☑Los vándalos terroristas son 500 Colombianos y 15 mil Venezolanos enviados por Maduro que están por todo el pais.... y nos vamos a dejar joder????

☑Somos 50 millones de Colombianos.

☑Una raza berraca, luchadora, patriótica y respetuosa, pero no pendeja!!!!

☑Podemos y debemos derrotar a los violentos títeres mamertos del terrorista Petro. A la Fuerza Pública no la dejan actuar como deberían, pero al pueblo no nos pueden prohibir defender lo que nos pertenece.

☑Estos terroristas vienen adoctrinando a nuestros jóvenes desde hace muchos años y lo hemos permitido, “para evitar conflictos” y lo que realmente hemos permitido es dejarlos avanzar para que “ellos armen el conflicto”. Si no actuamos ya, solo nos quedará lamentarnos, llorar y huir. ( y ya no hay pa’ donde) entonces no le sigan enviando más mensajes a los burros que no quieren entender , énvienlo solo a los inteligentes como tú .

☑ LOS BUENOS SOMOS MÁS!!! A COLOMBIA SE LE RESPETA!!! ????????????.

Me uno, realmente me preocupa muchísimo que la izquierda siga avanzando en Colombia. No es el pensamiento socialista lo que me asusta es la clase de gente que está allí y es ver la experiencia del vecindario. Si no hubiera vivido lo de Venezuela no creería que es posible que aquí pase algo así. Aunque es un país distinto la clase de hampones que ha en la izquierda colombiana es aterradora.

NO+PETRO

