Conciertos populares y decadencia

— No me pierdo el concierto de la Feria Bonita; está de rechupete —dijo Maureen peinando su frondosa cabellera.

— Vamos juntos —saltó enseguida Osquítar—; estos conciertos son una maravilla, y definitivamente la música popular es lo mío.

— No lo dudo —repliqué—. Esta decadencia de la música puede parecer el menor de los males, pero sí que corroe la cultura y la identidad del pueblo.

— Entre gustos no hay disgustos. ¿Es que acaso nosotros le estamos exigiendo que no oiga su música?; ¿qué le ve de malo a la música popular? —preguntó Maureen con cara de revólver.

— Por favor, no te enojes —le contesté antes de que me rociara con una sarta de las vulgaridades con que acostumbra acompañar esta clase de preguntas—. Lamento que te sientas afectada por mi comentario, pero hay quienes tienen criterio suficiente para opinar sobre estos personajes del escenario, que arrasan con los presupuestos que las comunidades debieran destinar a engrandecer su cultura, y no solo a propiciar el desorden con borrachos y bochinches. Un concierto como este de la “Feria Bonita” cuesta varios miles de millones de pesos.

— ¿Cómo les pareció el video de Pablo Milanés? —interrumpió visiblemente interesado el ilustre profesor Gregorio Montebell.

— No lo conozco —contestaron en coro.

— Entonces, transcribo apartes para que lo conozcan —dijo, y envió este texto de lo dicho por el cantautor y guitarrista cubano: «Yo veo la decadencia de la música mundial, la que se oye por la radio, la que se vende [...] Le veo poca calidad, tanto técnica, como armónica, como melódica, como poética. Creo que el mundo está sufriendo una crisis de calidad, impulsada por los medios de comunicación, por las transnacionales del disco y por la propia creatividad de los compositores, que se dejan comprar por las compañías, y venden su talento. Independientemente de eso, creo que, como siempre, hay trovadores por ahí, hay cantantes por ahí, hay músicos, hay compositores de calidad extraordinaria que no tienen acceso a ese mundo porque son “no comerciales”... Hay una decadencia absoluta de calidad, y una falta de calidad extraordinaria en la música popular mundial».