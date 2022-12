El 16 de diciembre se termina el periodo del Congreso y no se han alcanzado a debatir los proyectos; y, como son las cosas, las decisiones se tomarán “a pupitrazo limpio”.

Así son siempre en realidad —gritó desde su hamaca el ilustre profesor Gregorio Montebell, al tiempo que bajaba su periódico y mostraba su cara—, porque lo que se hace en el Congreso no es más que exponer razones que jamás son atendidas por quienes piensan distinto; o usted no creerá que puede hablarse de algún porcentaje de convencidos de cambiar de religión por las señoras que van de puerta en puerta, con la Biblia debajo del brazo, recitando algunos pasajes de memoria; o tampoco creerá que en las peleas callejeras alguno de los involucrados termina convencido de lo que piensa el otro.

¿Pueden convencer a un buen número de despistados católicos los mormones, los testigos de Jehová o los adoradores del santo grial? ¿En qué proporción? Así, los debates en el Congreso no convencen a nadie.

Los prosélitos políticos, como los religiosos, reciben órdenes sobre su voto, como el Anatolio, y tienen metido en sus cabecitas lo que deben decidir y cómo deben comportarse. Es como esas telenovelas que le dan al pueblo, que se sabe cómo terminan, que los protagonistas se casan y la vieja mala se muere o se pudre en la cárcel, y cosas así. De igual manera, las decisiones en el Congreso ya están tomadas, y manda la mayoría, de modo que someter a debates es solo desgaste formal.

¿Usted cree —concluyó Montebell— que caricaturas políticas como cualquiera de los Char, Cabal, Paloma, Macías, Miguel Uribe, el ladrador Mejía o la mascota Polo Polo sean capaces de dar un verdadero debate? Lo único que dan, sinceramente, es vergüenza.

Ahora bien: puede cambiar una votación en el Congreso, pero no por argumentos, sino por la mermelada. Así que para qué pelear porque “ese proyecto no tuvo suficiente debate”, si las apuestas ya tienen número fijo. Cambia la votación cuando, en vez de argumentos, hay puestos, dinero, notarías... Pero eso no es debate; se llama corrupción.