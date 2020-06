Después del viernes negro

La cuarentena ha causado reflexión y depresión y tristeza; en unos más que en otros, claro. Pero también, por el encierro, nos hemos sorprendido con la fuerza que puede sacar un anciano —quién sabe de dónde— para reclamar por su derecho a la calle.

Este encerramiento nos ha puesto a pensar en que “no hay mal que por bien no venga”, y que el mundo será diferente después de esta crisis terrible. Que la humanidad volverá sus ojos al campo; que el trueque revivirá para darnos esperanza en los demás; que el hombre entenderá que no depende de la moda para sobrevivir; que lo importante en nuestro diario vivir, lo verdaderamente importante, es el alimento; que debemos procurar y defender los servicios básicos. Que por encima de cualquier circunstancia, la familia (y eso incluye a los amigos del alma) es lo primero. Que la clase política no es más que la embaucadora que nos ha sometido por siglos; que los dueños del país son unos, y que las leyes y las normas se hacen a partir de ellos, de estos y de aquella. Y suspiramos ante la opinión reiterativa de que esto está cambiando, y cambiará de una buena y definitiva vez.

Pero no; ¡qué va! No hay tal; no hay cambio, ni lo habrá. A lo largo de estos largos meses, una gran cantidad de colombianos ha demostrado que nuestro suelo está sembrado de brutos: brutos que gobiernan y brutos que demandan ser gobernados. Brutos que escogen lo peor y esperan lo mejor. Brutos que desde la ley y los medios propician y motivan el delito. Y brutos que pueden dejarse morir de hambre esperando limosnas del Estado o del vecino, pero que se enfrentan al peligro que sea por comprar un televisor.

Como dijo el profesor Montebell, “el Gobierno abusa, y luego reparte pan y circo con normas contradictorias. Pronto, cuando la situación sea inmanejable, culpará a sus críticos, y el pueblo, el rebaño, estará de acuerdo. Así como ‘las mulas se buscan para rascarse’, cuantos millones de colombianos también estarán diciendo hoy que ‘entre brutos nos entendemos’”.