Diatriba majunche

Dos mexicanos se burlan del “mal” uso de las palabras en algún lugar diferente del suyo (en este caso, Bogotá), a partir del libro de uno de ellos, Héctor, un exactor de telenovelas, que hace desternillar de la risa a Isabel, una exintegrante del grupo Pandora.

Él le cuenta a ella su experiencia idiomática y lo “chistoso” que le parece que en el mundo de habla hispana haya seres que hablen de diferente manera, y que en algunos casos –que ignora– se usen las palabras precisas, aunque, como en Colombia, se ha multiplicado el fenómeno de la transculturación, debido a décadas de cine y televisión doblados con las voces de los mismos mexicanos de siempre.

En México y en Colombia, aunque Hectícor seguramente no lo sabe, se usan correctamente términos, como estacionamiento y parqueadero, gasolinera y bomba, banqueta y andén, bañarse y ducharse, farmacia y droguería, lavarse y cepillarse, poner cuidado y poner atención, mazorca y elote, apartamento y departamento, crispetas y palomitas.

Nosotros le decimos ‘gaseosa’ al ‘refresco’ con gas; ‘pitillo’ al tubito que no es de ‘popote’, sino de papel parafinado o plástico; nosotros procuramos ‘arrendar’, en vez del regionalismo popular ‘rentar’, más apropiado para ‘producir’ que para ‘alquilar’; a los jóvenes les decimos correctamente ‘sardino’, ‘pelado’ y ‘chino’, y usamos ‘impajaritable’, impajaritablemente.

Podríamos, como los mexicanos, cenar en vez de comer, y ellos, como nosotros, podrían almorzar en vez de comer. Podríamos nosotros pagar en vez de cancelar, y ellos podrían aprender que salpicón tiene varios significados y fríjol tiene dos acentos.

Hectícor no entiende que en Colombia se use correctamente el diminutivo -ico- ni que le provoque o apetezca un tinto, como se le llama en otros lugares al vino, por el color. Y alguien le dijo que aquí decimos que “esa mujer está muy bonitica...”; quién sabe dónde y con quién estuvo Hectícor, porque le dijeron que ‘calentura’ no es alta temperatura corporal, sino libido. Vean que llamó ‘puta’ al Huila, que significa ‘tullido’.

En fin, Hectícor debe reconocer que es difícil que plantee todo un “análisis” filológico a partir de una mirada tan corta.