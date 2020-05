Estoy pensando en que la cuarentena nos ha permitido reflexionar sobre lo importante de la familia, y lo valioso de la educación...

Mientras pienso esto, aparece un video (a toda hora llegan videos, como de la nada), y una mujer, una pintora (eso parece), dice que cuenta con un minuto para comunicarse con sus amigos, e insiste en que es solo un minuto, porque su pequeño hijo no la deja en paz, ni siquiera un minuto: “Mami, que quiero esto... Mami, que quiero lo otro... Mami... Mami... Mami...”. Y dice ella que no ha podido trabajar durante toda la cuarentena porque el chino no se lo permite, que porque es hiperactivo, que porque es muy dependiente...

Que porque es un chino malcriado, pienso yo, que vi a mi mamá cojeando, con una chancleta en la mano, poniendo orden, no frente a uno, sino frente a una montonera de chinos, hasta que nos hacía entender, con el mejor método audiovisual (como dijo Mafalda: “Oye, ¿ves esta chancleta?”), y reinaban la paz y el orden, y la señora de la casa podía hacer lo que tenía que hacer (la cojera de mi mamá –supongo que todos lo saben– se debía a tener que correr con una sola chancleta calzada, porque la otra iba en la mano, no lo olviden).

Pues el minuto de la pintora se esfumó, y a mí me quedaron en la cabeza varias cosas: La primera es que las paganinis de la cuarentena –con pocas excepciones, supongo yo– han sido las mujeres, que encima de tener que aguantarse el sirirí de los hijos tienen que soportar el cilicio de sus cónyuges sin más oficio que joder todo el día.

La segunda es que los padres de familia, ahora que tienen el sinapismo permanentemente en la casa, ojalá entiendan –por fin– lo que tienen que aguantarse los profesores todos los días en las aulas. Y la tercera es que al hijo de la pintora también le hace falta una explicación “audiovisual” sobre derechos y deberes, que no excluyen a ningún “ombligo del mundo”, como creen ser muchos niños de hoy.