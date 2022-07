El destino de los cánticos

—Parece que Osquítar está entrando a la era de los buenos hábitos medioambientales —comentó entre risas el ilustre profesor Gregorio Montebell—, por lo que intenta bañarse únicamente durante el tiempo que dura una canción, así que aprovecha los cantos de una comunidad de cristianos que tiene como vecina. Pero como que el experimento le está saliendo caro.

—El resultado de mi intento ecológico —contestó Osquítar— es que la cuenta del agua y del gas se me triplicó, porque resulta que esta gente del culto se agarra a cantar y a cantar, y no paran el canto. Y como yo no le he prestado atención al tiempo, pues he salido de cada duchazo con los dedos morados y arrugados. Cada cancioncita de ellos demora más de veinte minutos, y yo dizque tratando de ahorrar agua y gas.

—Tendría que haber contado con que el aumento de la euforia con la música ha sido estrategia de las iglesias desde el principio de los siglos —dijo el profesor—. Desde siempre; hasta el punto de que la Iglesia prohibía que los cantos se entonaran para diferente destinario que el dios “oficial” (de hebreos y judíos, de católicos y cristianos).

Interpretar un madrigal, por ejemplo, era motivo de señalamiento de los “prelados” al músico blasfemo. Y todavía hay quienes se ponen en esas; no hace mucho, por ejemplo, el cura párroco de la iglesia de San Pedro se oponía con uñas y dientes a que los dolientes, o los amigos de los dolientes, llevaran música a la misa del funeral, con el argumento de que no se le debe cantar a un muerto, sino al dios, el mismo que les mencioné atrás. Y así se ha hecho por los siglos de los siglos, de modo que hoy sigue siendo la música, es decir, la motivación musical, una de las tres partes más importantes del entusiasmo, en busca de que la euforia que causa lleve a llenar la caja registradora, generalmente con el diezmo, que es el verdadero objetivo de las iglesias. Las otras dos partes son la perorata del pastor y el miedo.