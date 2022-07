El destino de los cánticos

El resultado de mi intento ecológico —contestó Osquítar— es que la cuenta del agua y del gas se me triplicó, porque resulta que esta gente del culto se agarra a cantar y a cantar, y no paran el canto. Y como yo no le he prestado atención al tiempo, pues he salido de cada duchazo con los dedos morados y arrugados.