El nombrable expresidente

Nos preguntan algunos lectores por el uso y la validez de términos relacionados con Álvaro Uribe, y, para contestar, recurrimos a El Sapo Inquisidor, que habla desde lo académico.

PA. ¿Por qué una tutela no puede tumbar el uso de ‘matarife’?

ESI. El sustantivo ‘matarife’ viene del árabe “mugrif” (sucio), referido a quien mata reses y, por extensión, a quien las comercia con ese fin. En Centroamérica se refiere también a “persona fanfarrona y pendenciera”. La proyección que se haga de las palabras (como el silbo de Clodomiro el Ñajo) no es tutelable, y el documental, hasta donde entiendo, es eso, un documental.

PA. Sobre el modo de llamarlo, hay lectores que preguntan si puede decírsele ‘presidente’ a un expresidente.

ESI. Por supuesto que sí, como también se le puede decir ‘excelencia’, ‘majestad’ o ‘maestro’. ¿Por qué no? En Colombia les dicen ‘doctor’... Hasta a Turbay le decían ‘doctor’. Ahora, formalmente hablando, no es correcto. El presidente “está ocupando” un cargo; cuando deja de ocuparlo, deja de serlo, y pasa a ser ‘expresidente’, como ‘exgerente’, ‘exdirector’.

PA. Pero los prosélitos de Uribe dicen que es correcto.

ESI. Hay que ver si ellos también llaman ‘presidente’, por ejemplo, a Juan Manuel Santos; de otro modo, remítase a mi anterior respuesta, y permita que ellos lo llamen como quieran, “mi rey” o “papito”, si se les antoja; el gusto es el que mantiene, y a ellos les gusta. Déjelos tranquilos. Hay que aclarar –eso sí– dos cositas, que supongo que no tienen que ver con intención alguna de esos prosélitos que usted cita: una es que a los expresidentes fallecidos se les dice, por respeto, ‘presidente’; y otra, que el Diccionario de americanismos recoge el sustantivo ‘presidente’ como ‘presidiario’.

PA. ¿Y lo de innombrable?

ESI. No es correcto. Me explica un gran amigo, que conozco desde sus días en la Compañía de Jesús, que el dios de los hebreos, los judíos y los católicos es el único “innombrable”; así que llamar a Uribe “innombrable” es darle, entonces, un valor que no le corresponde, y que ofendería, realmente, a quienes profesan la religión.