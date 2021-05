El presidente en su laberinto

—El presidente tiene en frente una situación bien complicada —afirmó el profesor Gregorio Montebell con mirada adusta—, y el país y su gobernanza se le están saliendo de las manos.

—Sin duda alguna —le respondí—; el paro lo tiene contra la pared.

—Sí, el paro lo tiene pensando largo, porque ha venido tomando decisiones que no son las más acertadas, acorralado por las circunstancias, y perseguido por un pasado que no perdona, ni siquiera a él, que lo perdonan casi todos, comenzando por la Fiscalía, que en vez de ser ente acusador se convirtió en su defensor institucional. El presidente cada vez tiene el cerco más restringido, porque no solo los hechos lo acusan, y, a falta de un dios justo que lo señale, la comunidad internacional tiene clarito el prontuario de este tipo.

—Perdóneme usted, pero no le estoy entendiendo: es claro que Iván Duque tendrá que enfrentar procesos nacionales e internacionales, por acción y omisión (así podría bautizar otro programa de televisión); pero no arrastra nada del pasado, ni bueno para que haya sido presidente, ni malo para enjuiciarlo.

—Perdonado; pero a estas horas todos debieran tener claro que el presidente de este país no se llama Iván Duque; el problema es que el teléfono rojo entre ellos es hoy teléfono roto, y Duque anda más perdido que Adán el día de la madre.

Teguméntum mensæ primus. Apoyo plenamente el derecho constitucional a la protesta, al tiempo que rechazo cualquier brote de violencia, venga de donde venga. Hay evidencias contundentes de que la mayor parte de las agresiones no proviene de los marchantes; y el agravante de estos hechos es que las armas de la fuerza pública existen para defender a la ciudadanía, no para usarlas en su contra.

Teguméntum mensæ secundus. El título de la columna de la semana pasada era “Cambiar de presidente no es la solución”, pero por arte de birlibirloque apareció como “Cambiar de Presidente no”, con pe mayúscula (con pe de Polombia), y cambia sustancialmente la tesis del texto. Les pido disculpas por el enredo, porque no fui yo el culpable.