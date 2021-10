—¿Sabe quién es Anatolio? —le pregunté al ilustre profesor Gregorio Montebell.

—Por supuesto —me respondió—; Anatolio es un digno representante del pueblo colombiano.

—¿Le parece digno lo que hizo en el Congreso?

—Hablo de “digno” como “merecedor”, no como alguien de prestigio o alto valor —replicó el profesor—, y Anatolio Hernández merece llamarse “representante de los colombianos”. Le explico: En el Congreso habita una fauna nauseabunda que retrata —o caricaturiza, más bien— los sentires y los pensares de los colombianos. Como él actuó en la votación, que ni supo lo que hizo, que ni supo de qué estaban hablando, que ni supo si votó a favor o en contra de qué o de quién, así actúan los colombianos; así opinan los colombianos; así escogen y votan los colombianos. El Congreso colombiano es un lote de ganado, arreado por unos cuantos corraleros, que silban, gritan y enlazan reses dentro y fuera de este prostituido recinto; y hay otras bestias, unas que ladran, como Mejía, que toca mantenerlo amarrado para que no contagie su hidrofobia a algún desprevenido; y otras acémilas, como Cabal, Guerra y Paloma, que cargan plata en sus grupas para resolver eventualidades con algunos grados distintos de dificultad y poder echar adelante sus proyectos “estadistas”. Es más, el Congreso hasta bobo tiene, porque Macías también es digno representante del pueblo; porque no me dirá usted que Macías es algo más que un chupamedias...

—Bueno, Macías fue presidente.

—Cualquiera puede serlo. Mire usted la historia reciente del Congreso y verá que Senado y Cámara han estado presididos por peones que solo obedecen indicaciones para avanzar en un damero que ni ellos mismos entienden. Solo esperan órdenes. ¿Recuerda usted cómo “pensaban y decidían” los del partido de la oposición en tiempos de Santos? ¿Y recuerda cómo “pensaban y decidían” cuando se volvieron partido de gobierno?

—Sí; rodeaban al líder para recibir indicaciones.

—Para recibir órdenes, en realidad. Ya le digo: así como Anatolio solo obedece órdenes, también tantos colombianos, que votan por el que diga el pastor, se dejan arrear, y salen a ladrar en contra de rayos homosexualizadores.