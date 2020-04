Ellas deben (poder) decidir

Hace unos meses conocimos a una señora que anda en busca de trabajo, y de sustento, para sus cinco hijos. Tuvo que salir de su tierra, en una de las provincias de Santander, porque teme que su esposo —ahora ex— cumpla la promesa que le hizo un día, durante el juicio en que se le condenó a varios años de cárcel por las golpizas que propinó a su mujer cada vez que esta le daba algún motivo cuando él llegaba borracho; por ejemplo, esperarlo despierta, esperarlo dormida, tener la comida caliente, tener la comida fría, y así.

—¿Y por qué cinco hijos? —le pregunté— ¿Por qué no planificaba?

“Claro que sí, yo planifiqué de diferentes maneras; pero cada vez que él se daba cuenta, me metía otra tanda, y me quitaba las pastillas, o lo que fuera que estuviera haciendo para no tener más chinitos”.

—¿Y por qué no se mandó ligar?

“Sí, yo quería. Cuando nació “Fulanito” (el quinto), yo les pedí en el hospital que me hicieran las ligaduras, pero lo primero que hizo el médico fue llamarlo y pedirle consentimiento”.

—¿Y aceptó, por fin?

“No, qué va. Dijo que no, y apenas salí del hospital me metió otro tandonón porque había pensado en hacerme las ligaduras. Pero fue la última tanda, también, porque ahí sí salí para la Comisaría de Familia y lo denuncié. Luego lo apresaron, y le tocó pagar cárcel; pero ya salió”.

—¿Y responde por sus cinco hijos?

“Jaja. No, señor. Él es de esos hombres que se sienten orgullosos de tener muchos hijos, pero no responden por ninguno; como si el gusto pa’ hacerlos no tuviera que ver con la responsabilidad de criarlos, y solo nos tocara la crianza a las mujeres”.

Pero hay otro caso: una mujer con nombre de playa, que también llegó al quinto hijo —cada uno de diferente papá—, en miseria extrema, que casi nos saca a piedra cuando le dijimos que se ligara para que no se embarazara. Su respuesta fue tajante: “Eso sería el pecado más grande; los hijos los manda dios, y uno tiene que aceptarlos”.