Francia, la mayora

Por el revuelo mediático que provocó Francia Márquez hace unos días, que hasta en los medios “serios” se ha mencionado el supuesto error de la candidata, consultamos con El Sapo Inquisidor para salir de la duda de si hubo o no hubo error; o errores.

Cita. «... Una filosofía heredada de nuestros mayores y mayoras que fueron esclavizados, pero que siempre apostaron a la construcción colectiva, a vernos como sociedad en colectivo, a vernos como familia extensa, es esa puesta de vida que hoy los nadies y las nadies, afrocolombianos, indígenas, palenqueros, juventudes...».

El Sapo Inquisidor. El error existe, por supuesto, pero no es precisamente por lo que citan tantas personas, con sorna, y especialmente con tinte político. El disparate (que también es por ser “políticamente correctos”) es por el “lenguaje incluyente”, en cuyo uso se meten los políticos para tratar de no perder ni un voto. Lamentablemente, de paso, destrozan el idioma.

Aunque el sustantivo ‘mayora’ está aprobado por la Real Academia Española, este se refiere a «la mujer del mayor». El uso de Márquez no apunta a ello, sino a la mujer cuya sabiduría la ubica en el mismo nivel del mayor (no del Ejército); pero esto no lo sabe la Academia, como sí sabe que existen ‘cantaor’ y ‘bailaor’ (que no ‘cantante’ ni ‘bailarín’), pero tampoco sabe que nosotros decimos “tiplista”, y no por ello tenemos que ser motivo de burla. Se trata de expresiones regionales que usamos para reconocernos; y eso hizo Francia Márquez.

En los idiomas, el uso manda (aunque mande mal), y con el género gramatical femenino, confundido con el sexo, hace que aparezcan curiosidades, como lideresa, capitana, actora, marchanta, tigra, poetisa (que las mujeres no usan), presidenta, jefa, jueza y concejala.

Cuando se habla de ‘todos’, aunque haya diferentes géneros, se usa género ‘masculino’ (es género gramatical, que no significa ‘hombre’). ‘Todos’ significa que ‘nadie’ queda por fuera; no es necesario (ni correcto) decir “nadies y nadies”, ni “todos y todas”, ni mucho menos “todes”. La candidata habló con “lenguaje incluyente”, como tanta gente; su “falta” verdadera es no ser monedita de oro.